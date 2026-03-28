Дожди накроют несколько областей Украины: прогноз погоды на завтра

Дожди накроют несколько областей Украины: прогноз погоды на завтра

Дата публикации 28 марта 2026 17:55
Мужчины с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 29 марта, ожидается с дождями на западе и юге. В то же время температура воздуха днем будет высокой — до +18 °С. Ночью еще возможны колебания от +2 °С до +7 °С.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта

В западных областях временами ожидается небольшой дождь, а в Карпатах и на Прикарпатье осадки будут умеренными. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +9...+14 °С.

На севере существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +10...+15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 29 березня
Погода в Украине 29 марта. Фото: Meteoprog

В центральных регионах синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +3...+8 °С, днем +13...+18 °С.

На юге местами ожидается небольшой дождь, а в Одесской области — значительные осадки. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +13...+18 °С, а вдоль побережья морей до +13 °С.

В восточной части осадков не предвидится. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +12...+17 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на Земле сегодня не ожидается сильных магнитных бурь. За последние сутки на Солнце зафиксировано девять вспышек класса С, которые не имеют сильного влияния.

А в ночь на 29 марта украинцы перейдут на летнее время, в результате чего световой день станет длиннее. В то же время некоторым может понадобиться время для адаптации организма.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
