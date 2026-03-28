Головна Новини дня Дощі накриють декілька областей України: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 28 березня 2026 17:55
Чоловіки з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 29 березня, очікується з дощами на заході та півдні. Водночас температура повітря вдень буде високою — до +18 °С. Вночі ще можливі коливання від +2 °С до +7 °С.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 29 березня

У західних областях часом очікується невеликий дощ, а у Карпатах та на Прикарпатті опади будуть помірними. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +9...+14 °С.

На півночі істотних опадів не прогнозується. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +10...+15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 29 березня
Погода в Україні 29 березня. Фото: Meteoprog

У центральних регіонах синоптики не прогнозують істотних опадів. Вітер очікується північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі +3...+8 °С, вдень +13...+18 °С.

На півдні місцями очікується невеликий дощ, а на Одещині — значні опади. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +13...+18 °С, а вздовж узбережжя морів до +13 °С.

У східній частині опадів не передбачається. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +12...+17 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, на Землі сьогодні не очікується сильних магнітних бур. Упродовж останньої доби на Сонці зафіксовано девʼять спалахів класу С, яку не мають сильного впливу.

А у ніч проти 29 березня українці перейдуть на літній час, внаслідок чого світловий день стане довшим. Водночас деяким може знадобитися час для адаптації організму.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
