Гідрометцентр попереджає, де будуть дощі в Україні сьогодні

Гідрометцентр попереджає, де будуть дощі в Україні сьогодні

Дата публікації: 2 квітня 2026 05:51
Гідрометцентр попереджає про похолодання і грози в Україні сьогодні
Чоловіки з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на четвер, 2 квітня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями, а температура максимум досягатиме +19 °С. Протягом дня очікуються дощі і тумани.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 2 квітня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що місцями очікується невеликий дощ. Вночі та зранку у південних, більшості центральних, Сумській та Харківській областях буде туман.

Прогноз погоди в Україні на 2 квітня
Погода в Україні 2 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +5...+10 °С, у західних областях +2...+7, а вдень — +14...+19 °С. У Карпатах очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Там температура повітря упродовж доби буде 0...+5 °С.



Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Синоптик повідомила, що завтра в Україні переважатиме волога повітряна маса з періодичними дощами

Погода в Україні 2 квітня
Прогноз погоди в Україні на 2 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря упродовж дня +12...+19 °С, а у західних областях — +8...+12 °С. 

У Києві можливий незначний дощ. Там температура повітря очікується +12...+14 °С.

"Вербна неділя буде теплою, а похолодання, за попередніми прогнозами, очікується в більшості областей України з 7-8 квітня", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, у Києві завтра очікуються незначні опади. Вдень температура повітря буде у межах +14...+19 °С. Упродовж доби синоптики прогнозують хмарну погоду.

Загалом упродовж тижня очікуються дощі у більшості областях. Крім того, місцями можливий мокрий сніг та туман. Водночас температура повітря буде комфортною.

Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
