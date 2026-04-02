Гідрометцентр попереджає про похолодання і грози в Україні сьогодні

Гідрометцентр попереджає, де будуть дощі в Україні сьогодні
Прогноз погоди на четвер, 2 квітня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями, а температура максимум досягатиме +19 °С. Протягом дня очікуються дощі і тумани.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 2 квітня від Укргідрометцентру
Синоптики зазначають, що місцями очікується невеликий дощ. Вночі та зранку у південних, більшості центральних, Сумській та Харківській областях буде туман.
Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +5...+10 °С, у західних областях +2...+7, а вдень — +14...+19 °С. У Карпатах очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Там температура повітря упродовж доби буде 0...+5 °С.
Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко
Синоптик повідомила, що завтра в Україні переважатиме волога повітряна маса з періодичними дощами.
Температура повітря упродовж дня +12...+19 °С, а у західних областях — +8...+12 °С.
У Києві можливий незначний дощ. Там температура повітря очікується +12...+14 °С.
"Вербна неділя буде теплою, а похолодання, за попередніми прогнозами, очікується в більшості областей України з 7-8 квітня", — додала Діденко.
Загалом упродовж тижня очікуються дощі у більшості областях. Крім того, місцями можливий мокрий сніг та туман. Водночас температура повітря буде комфортною.
Загалом упродовж тижня очікуються дощі у більшості областях. Крім того, місцями можливий мокрий сніг та туман. Водночас температура повітря буде комфортною.
