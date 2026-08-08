Гидрометцентр о сильной жаре и грозах в Украине сегодня

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на субботу, 8 августа. В этот день по всей стране, за исключением большинства западных областей, пройдут умеренные, местами сильные дожди и грозы. Днём в отдельных районах ожидаются град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Об этом в пятницу, 7 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 8-10 августа

Погода в Украине 8 августа

Карта «Погода в Украине 8 августа 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составляла +18...+23 °С, а в западных областях — +14...+19 °С. Днем ожидается +24...+29 °С тепла, а на юге и юго-востоке страны будет сильная жара +35...+37 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 8 августа 2026 года

В Киеве и области сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидаются умеренные, а ночью по области местами — значительные дожди и грозы.

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Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +18…+23 °С, днем прогнозируется +24…+29 °С.

Между тем в столице ночью около +20 °С, днем +25...+27 °С.

Погода от Meteoprog

По данным Meteoprog, в эти выходные произойдет заметное понижение температуры воздуха, начиная с западных и северных областей. Местами ожидается усиление северного ветра и кратковременные грозовые дожди. На юго-востоке и в Крыму существенного понижения температуры не предвидится.

Что касается 8 августа, сегодня днем в западных областях осадков не будет. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5–10 м/с, а в Закарпатье — переменного направления со скоростью 1–6 м/с. Температура воздуха днем составит +26…+31 °С.

В северных регионах страны днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северного направления будет иметь скорость 7–12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +26…+31 °С.

В центральных регионах Украины в течение суток ожидаются грозовые дожди. Днем местами возможны шквалы со скоростью 17–22 м/с и град. Ветер будет дуть северный и северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура будет в пределах +30…+35 °С, в Днепропетровской области местами до +38 °С.

В южных регионах Украины днем пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с и град. Ветер будет дуть северный и северо-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха составит +31…+36 °С, в Херсонской и Запорожской областях местами до +38 °С.

В восточной части страны ожидается переменная и жаркая погода. Днем ожидаются грозовые ливни, временами с градом и шквалами со скоростью 17–22 м/с. Ветер будет дуть из переменных направлений со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне +32…+37 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца, по прогнозам, будет оставаться преимущественно спокойной.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле Европа пережила одну из самых сильных волн жары за последние годы. По оценкам ученых, из-за экстремально высоких температур погибли более 10 тысяч человек, преимущественно в возрасте от 65 лет. Исследователи связывают резкий рост смертности с аномальной жарой, интенсивность которой усиливается в результате изменения климата.