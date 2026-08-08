Гідрометцентр про сильну спеку та грози в Україні сьогодні

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 8 серпня, повідомили синоптики. В цей день по всій країні, крім більшості західних областей, пройдуть помірні, місцями значні дощі і грози. Вдень в окремих районах буде град та шквали 15-20 м/с.

Про це у п'ятницю, 7 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 8-10 серпня

Погода в Україні 8 серпня

Карта "Погода в Україні 8 серпня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря була вночі на рівні +18...+23 °С, а в західних областях +14...+19 °С. Вдень очікується +24...+29 °С тепла, а на півдні та південному сході країни буде сильна спека +35...+37 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 8 серпня 2026 року

У Києві та області сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Очікуються помірні, а вночі по області місцями були значні дощі і грози.

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Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі була на рівні +18...+23 °С, вдень прогнозується+24...+29 °С.

Тим часом у столиці вночі близько +20 °С, вдень +25...27 °С.

Погода від Meteoprog

За даними Meteoprog, цими вихідними відбудеться відчутне зниження температури повітря, починаючи із західних та північних областей. Місцями очікується посилення вітру північного напрямку та короткочасні грозові дощі. Про е на південному сході та у Криму суттєвого зниження температури не передбачається.

Щодо 8 серпня, сьогодні вдень у західних областях опадів не буде. Вітер дутиме північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, а на Закарпатті змінних напрямків зі швидкістю 1-6 м/с. Температура повітря вдень буде на рівні +26...+31 °С.

У північних регіонах країни вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північного напрямку матиме швидкість 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах +26…+31 °С.

У центральних регіонах України протягом доби очікуються грозові дощі. Вдень місцями можливі шквали зі швидкістю 17-22 м/с та град. Вітер дутиме північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура буде в межах +30…+35 °С, на Дніпропетровщині місцями до +38 °С.

У південних регіонах України вдень пройдуть грозові дощі, місцями можливі шквали зі швидкістю 15-20 м/с та град. Вітер дутиме північний та північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря становитиме +31…+36 °С, у Херсонській та Запорізькій областях місцями до +38 °С.

У східній частині країни передбачається нестійка та спекотна погода. Вдень очікуються грозові зливи, часом із градом та шквалами зі швидкістю 17-22 м/с. Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря коливатиметься в діапазоні +32…+37 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж серпня 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти короткочасні коливання магнітного поля Землі. Водночас загалом геомагнітна ситуація протягом місяця, за прогнозами, залишатиметься переважно спокійною.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні Європа пережила одну з найпотужніших хвиль спеки за останні роки. За оцінками науковців, через екстремально високі температури померли понад 10 тисяч людей, переважно віком від 65 років. Дослідники пов'язують різке зростання смертності з аномальною спекою, інтенсивність якої посилюють зміни клімату.