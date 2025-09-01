В правительстве планируют пересмотреть все госпрограммы - Гетманцев

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что комплексный аудит всех государственных программ может позволить правительству сэкономить около 50 миллиардов гривен. Ревизия должна охватить абсолютно все направления без исключения.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Украине хотят провести аудит всех госпрограмм

По его словам, уже неоднократно предпринимались попытки провести подобный анализ, однако они оказывались неудачными. Теперь же, подчеркнул Гетманцев, благодаря инициативе нового премьер-министра появился шанс воплотить полноценный аудит.

Депутат отметил, что чиновники должны нести ответственность за неэффективное использование бюджетных ресурсов. Если в государственной смете предусмотрены средства на программу, но они остаются неиспользованными, это должно стать основанием для кадровых решений. По его убеждению, такие средства могли бы направить на более результативные цели.

"Поэтому ревизия, аудит и фискальная цензура, то есть всех расходов государства, она должна быть проведена. И мы там где-то видим в районе 50 миллиардов экономии. Возможно, это и не такие деньги большие, как в тени, но это тоже большие деньги. И здесь вопрос даже не столько об этих деньгах, сколько о справедливости", — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, также Даниил Гетманцев высказался, сколько понадобится средств на восстановление Украины.

Тем временем Украина наращивает свой госдолг. Гетманцев объяснил, грозит ли Украине дефолт.