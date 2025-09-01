В уряді планують переглянути всі держпрограми — Гетманцев

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що комплексний аудит усіх державних програм може дати змогу уряду зекономити близько 50 мільярдів гривень. Ревізія має охопити абсолютно всі напрями без винятку.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтерв’ю для Новини.LIVE.

За його словами, вже неодноразово робилися спроби провести подібний аналіз, однак вони виявлялися невдалими. Тепер же, підкреслив Гетманцев, завдяки ініціативі нового прем’єр-міністра з’явився шанс втілити повноцінний аудит.

Депутат зазначив, що чиновники мають нести відповідальність за неефективне використання бюджетних ресурсів. Якщо у державному кошторисі передбачені кошти на програму, але вони залишаються невикористаними, це має стати підставою для кадрових рішень. На його переконання, такі кошти могли б спрямувати на більш результативні цілі.

"Тому ревізія, аудит і фіскальна цензура, тобто всіх видатків держави, вона повинна бути проведена. І ми там десь бачимо в районі 50 мільярдів економії. Можливо, це і не такі гроші великі, як в тіні, але це теж великі гроші. І тут питання навіть не стільки про ці гроші, скільки про справедливість", — наголосив Гетманцев.

