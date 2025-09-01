Відео
Гетманцев сказав, як зекономить Україна від аудиту держпрограм

Гетманцев сказав, як зекономить Україна від аудиту держпрограм

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 08:58
В уряді планують переглянути всі держпрограми — Гетманцев
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що комплексний аудит усіх державних програм може дати змогу уряду зекономити близько 50 мільярдів гривень. Ревізія має охопити абсолютно всі напрями без винятку.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

В Україні хочуть провести аудит всіх держпрограм

За його словами, вже неодноразово робилися спроби провести подібний аналіз, однак вони виявлялися невдалими. Тепер же, підкреслив Гетманцев, завдяки ініціативі нового прем’єр-міністра з’явився шанс втілити повноцінний аудит.

Депутат зазначив, що чиновники мають нести відповідальність за неефективне використання бюджетних ресурсів. Якщо у державному кошторисі передбачені кошти на програму, але вони залишаються невикористаними, це має стати підставою для кадрових рішень. На його переконання, такі кошти могли б спрямувати на більш результативні цілі.

"Тому ревізія, аудит і фіскальна цензура, тобто всіх видатків держави, вона повинна бути проведена. І ми там десь бачимо в районі 50 мільярдів економії. Можливо, це і не такі гроші великі, як в тіні, але це теж великі гроші. І тут питання навіть не стільки про ці гроші, скільки про справедливість", — наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, також Данило Гетманцев висловився, скільки знадобиться коштів на відбудову України

Тим часом Україна нарощує свій держборг. Гетманцев пояснив, чи загрожує Україні дефолт.

аудит Данило Гетманцев гроші уряд державні програми
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
