Главная Новости дня Гетманцев сказал, почему поддержка прифронтовых громад приоритет

Гетманцев сказал, почему поддержка прифронтовых громад приоритет

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 07:39
Прифронтовые громады — Гетманцев объяснил важность помощи
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил важность поддержки прифронтовых громад. По его словам, сейчас каждый регион Украины находится под угрозой, но есть те, которые удерживают агрессора. Он оценил важность создания Ассоциации прифронтовых громад.

Об этом Даниил Гетманцев говорил в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Важность поддержки прифронтовых громад

Гетманцев заявил, что прифронтовые населенные пункты концентрируют на себе все те убытки, опасности и потери, которые позволяют другим громадам чувствовать себя в относительной безопасности и продолжать развитие.

"Именно поэтому для нас всех, для всей Украины вопрос поддержки людей на прифронтовых громадах, бизнеса на прифронтовых громадах, является вопросом номер один", — подчеркнул он.

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что речь не идет о вопросах поддержки определенного региона, а о выживании страны в целом.

"Если определенный регион находится на границе, на линии соприкосновения, то бесспорно все другие регионы должны объединиться в том, чтобы помочь людям и бизнесу именно на этой территории, чтобы она не превратилась в дикое поле", — отметил Гетманцев.

По его словам, объединение этих громад и разных голосов, это крайне важно. Он убежден, что к организации присоединятся все регионы Украины и поиск решения угроз перед прифронтовыми территориями станет общим делом.

"Важно, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Речь идет даже не об устойчивости и сопротивлении сейчас, хотя это бесспорно вопрос номер один. Речь идет о том, что мы с достижением мира столкнемся с вызовом самым большим для нашего народа с 1946 года — это восстановление страны", — подчеркнул глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Гетманцев рассказал, что по данным Всемирного банка, Украине нанесен ущерб на 589 миллиардов долларов. Кроме того, разрушено 13% жилья, пострадали 2,5 миллиона домохозяйств. Известно о 4 миллионах внутренних переселенцев и 7 миллионах беженцев. По его словам, эти вопросы нужно решать в пределах всей Украины.

Гетманцев заявил, что государство и в дальнейшем будет поддерживать Ассоциацию прифронтовых громад. Он добавил, что сейчас в Украине их 238.

Напомним, в Харькове 18 сентября состоялся форум прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов". Гетманцев рассказал, зачем вводить военное страхование.

Кроме того, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что сейчас Украина действительно зависима от внешнего финансирования.

война украинцы Даниил Гетманцев Украина бизнес
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
