Главная Новости дня Страхование военных рисков — зачем в прифронтовых городах

Страхование военных рисков — зачем в прифронтовых городах

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 16:06
Страхование военных рисков — почему нужны в прифронтовых городах
Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что в Украине четвертый год продолжается полномасштабная война, в прифронтовых регионах нет военного страхования. На сегодня у государства уже есть дизайн этой программы.

Об этом сообщил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев на форуме прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов" в Харькове 18 сентября.

Читайте также:

Военное страхование в прифронтовых регионах

Гетманцев отметил, что о страховании военных рисков он чаще всего слышит, когда общается с прифронтовыми регионами. По его словам, на сегодня уже есть дизайн государственной программы по этому поводу.

Нардеп пояснил, что речь идет о двух частях этой программы: первая — это прифронтовые регионы, и эта территория будет определяться определенным расстоянием от линии соприкосновения или границы. Вторая — территория, где на сегодня в условиях продолжения военных действий не может действовать страхование военных рисков в принципе.

"Я имею в виду частное страхование военных рисков со стороны частных страховых компаний, потому что риски являются сверхвысокими, и они просто не вытягивают это направление. Именно поэтому с, в этой части будет работать экспертное кредитное агентство", — пояснил Даниил Гетманцев.

Он добавил, что на сегодня Кабмин уже подал соответствующие изменения в законодательство. По мнению нардепа, их поддержат в одном из следующих законов.

"Система будет заключаться в том, что каждое предприятие и гражданин, который хочет застраховать свое имущество от военных рисков, сможет обратиться с заявкой в кредитное экспертное агентство. И после того, как будет проверена действительная стоимость этого имущества, его наличие, агентство его застрахует", — разъяснил глава финансового комитета ВРУ.

Отметим, Ассоциация прифронтовых городов и общин — это инициатива о создании которой объявили сегодня, 18 сентября, в Харькове. Она объединила более 100 громад с целью объединить усилия прифронтовых регионов вокруг решения их насущных проблем. Руководителем Ассоциации стал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, 18 сентября в Харькове стартовал форум прифронтовых городов и громад. В событии принимают участие руководители областных военных администраций, представители ООН, предприниматели прифронтовых городов, чиновники и тому подобное.

Также ранее на форуме Гетманцев назвал убытки для Украины с начала войны. По его словам, перед нашим государством стоит самый большой вызов с 1946 года по восстановлению страны.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
