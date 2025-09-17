Силы обороны уничтожили 360 дронов и пять танков врага

Доклад военных Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска не прекращают штурмы на нескольких направлениях фронта. Несмотря на напряженную ситуацию в зоне боевых действий, украинские военнослужащие успешно уничтожают военную технику и живую силу российской армии.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Как изменилась ситуация на фронте за минувшие сутки

Российские войска совершили за сутки два ракетных удара и 74 авианалета, во время которых было сброшено 118 управляемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано 4685 обстрелов, среди них 73 были осуществлены из реактивных систем залпового огня. Для атак также использовано 6206 дронов-камикадзе. Ударам авиации подверглись, в частности, Белогорье, Железнодорожное и Григорьевка Запорожской области, а также Одрадокаменка на Херсонщине.

В ответ украинские силы нанесли удары по позициям противника, уничтожив один район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и пункт управления беспилотниками.

Где произошли интенсивные бои на фронте за сутки

На северном направлении, Слобожанском и Курском, произошло девять боевых столкновений. Враг нанес девять авиаударов, сбросил 18 авиабомб и совершил 188 обстрелов, в том числе четыре из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении горячими оставались районы Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов, где произошло пять атак.

Купянское направление Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении зафиксировали семь вражеских штурмов в сторону Купянска, Петропавловки, Андреевки и Песчаного. На Лиманском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону у Шийковки, Шандриголово, Ставков, Колодязов, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Северское направление оказалось одним из самых напряженных: украинские защитники отбили 23 атаки противника в районах Серебрянки, Григорьевки, Федоровки, а также в направлении Выемки, Ямполя и Дроновки. На Краматорском направлении зафиксировано пять столкновений возле Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг 17 раз штурмовал позиции в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и на подступах к Иванополью и Плещеевке.

Покровское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши воины отбили 60 атак российских войск, в частности вблизи Владимировки, Свободного, Золотого Колодца, Никаноровки, Шахматного, Миролюбовки, Родинского, Новоэкономичного, Удачного и других населенных пунктов.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны сдержали 25 вражеских атак у Филиала, Ивановки, Ольговского, Александрограда, Малиевки, Январского и Новоивановки. На Гуляйпольском направлении отбиты две атаки вблизи Полтавки, на Ореховском — одну возле Каменского. На Приднепровском направлении враг пытался атаковать дважды, однако безуспешно.

Украинская армия наносит противнику значительные потери в живой силе и технике. За минувшие сутки было ликвидировано около 1020 российских военных. Также уничтожено 360 беспилотников оперативно-тактического уровня, 108 единиц автомобильной техники и одну тяжелую огневую систему, пять танков, три бронемашины, 36 артсистем.

Напомним, недавно воинам ВСУ удалось освободить от российской оккупации село в Донецкой области.

А бойцам 7-го корпуса ДШВ удалось успешно атаковать FPV-дроном дорогую российскую установку ТОС-1А "Солнцепек".