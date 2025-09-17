Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Покровском направлении возросло количество штурмов — Генштаб

На Покровском направлении возросло количество штурмов — Генштаб

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 09:01
Силы обороны уничтожили 360 дронов и пять танков врага
Доклад военных Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска не прекращают штурмы на нескольких направлениях фронта. Несмотря на напряженную ситуацию в зоне боевых действий, украинские военнослужащие успешно уничтожают военную технику и живую силу российской армии.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Как изменилась ситуация на фронте за минувшие сутки

Российские войска совершили за сутки два ракетных удара и 74 авианалета, во время которых было сброшено 118 управляемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано 4685 обстрелов, среди них 73 были осуществлены из реактивных систем залпового огня. Для атак также использовано 6206 дронов-камикадзе. Ударам авиации подверглись, в частности, Белогорье, Железнодорожное и Григорьевка Запорожской области, а также Одрадокаменка на Херсонщине.

В ответ украинские силы нанесли удары по позициям противника, уничтожив один район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и пункт управления беспилотниками.

Где произошли интенсивные бои на фронте за сутки

На северном направлении, Слобожанском и Курском, произошло девять боевых столкновений. Враг нанес девять авиаударов, сбросил 18 авиабомб и совершил 188 обстрелов, в том числе четыре из РСЗО.

Південно-слобожанський напрямок фронту
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении горячими оставались районы Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов, где произошло пять атак.

Куп'янський напрямок фронту
Купянское направление Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении зафиксировали семь вражеских штурмов в сторону Купянска, Петропавловки, Андреевки и Песчаного. На Лиманском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону у Шийковки, Шандриголово, Ставков, Колодязов, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.

Лиманський напрямок фронту
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Северское направление оказалось одним из самых напряженных: украинские защитники отбили 23 атаки противника в районах Серебрянки, Григорьевки, Федоровки, а также в направлении Выемки, Ямполя и Дроновки. На Краматорском направлении зафиксировано пять столкновений возле Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.

Торецький напрямок
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг 17 раз штурмовал позиции в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и на подступах к Иванополью и Плещеевке.

Покровський напрямок карта
Покровское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши воины отбили 60 атак российских войск, в частности вблизи Владимировки, Свободного, Золотого Колодца, Никаноровки, Шахматного, Миролюбовки, Родинского, Новоэкономичного, Удачного и других населенных пунктов.

Новопавлівський напрямок
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны сдержали 25 вражеских атак у Филиала, Ивановки, Ольговского, Александрограда, Малиевки, Январского и Новоивановки. На Гуляйпольском направлении отбиты две атаки вблизи Полтавки, на Ореховском — одну возле Каменского. На Приднепровском направлении враг пытался атаковать дважды, однако безуспешно.

Украинская армия наносит противнику значительные потери в живой силе и технике. За минувшие сутки было ликвидировано около 1020 российских военных. Также уничтожено 360 беспилотников оперативно-тактического уровня, 108 единиц автомобильной техники и одну тяжелую огневую систему, пять танков, три бронемашины, 36 артсистем.

Напомним, недавно воинам ВСУ удалось освободить от российской оккупации село в Донецкой области.

А бойцам 7-го корпуса ДШВ удалось успешно атаковать FPV-дроном дорогую российскую установку ТОС-1А "Солнцепек".

российские войска ВСУ война в Украине Александр Сырский фронт ситуация на фронте
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации