Сили оборони знищили 360 дронів та п’ять танків ворога

Доповідь військових Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська не припиняють штурми на кількох напрямках фронту. Попри напружену ситуацію у зоні бойових дій, українські військовослужбовці успішно знищують військову техніку та живу силу російської армії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Як змінилась ситуація на фронті за минулу добу

Російські війська здійснили за добу два ракетні удари та 74 авіанальоти, під час яких було скинуто 118 керованих авіабомб. Крім того, зафіксовано 4685 обстрілів, серед них 73 були здійснені із реактивних систем залпового вогню. Для атак також використано 6206 дронів-камікадзе. Ударів авіації зазнали, зокрема, Білогір’я, Залізничне й Григорівка Запорізької області, а також Одрадокам’янка на Херсонщині.

У відповідь українські сили завдали ударів по позиціях противника, знищивши один район зосередження особового складу, два артилерійські засоби та пункт управління безпілотниками.

Де відбулися інтенсивні бої на фронті за добу

На північному напрямку, Слобожанському та Курському, відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав дев’ять авіаударів, скинув 18 авіабомб і здійснив 188 обстрілів, у тому числі чотири із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку гарячими залишалися райони Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців, де відбулося п’ять атак.

Куп'янський напрямок Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку зафіксували сім ворожих штурмів у бік Куп’янська, Петропавлівки, Андріївки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону біля Шийківки, Шандриголового, Ставків, Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Сіверський напрямок виявився одним із найнапруженіших: українські захисники відбили 23 атаки противника у районах Серебрянки, Григорівки, Федорівки, а також у напрямку Виїмки, Ямполя та Дронівки. На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять зіткнень біля Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог 17 разів штурмував позиції в районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та на підступах до Іванопілля й Плещіївки.

Покровський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші воїни відбили 60 атак російських військ, зокрема поблизу Володимирівки, Вільного, Золотого Колодязя, Никанорівки, Шахового, Миролюбівки, Родинського, Новоекономічного, Удачного та інших населених пунктів.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримали 25 ворожих атак біля Філії, Іванівки, Ольгівського, Олександрограда, Маліївки, Січневого та Новоіванівки. На Гуляйпільському напрямку відбито дві атаки поблизу Полтавки, на Оріхівському — одну біля Кам’янського. На Придніпровському напрямку ворог намагався атакувати двічі, проте безуспішно.

Українська армія завдає противнику значних втрат у живій силі й техніці. За минулу добу було ліквідовано близько 1020 російських військових. Також знищено 360 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 108 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогневу систему, п’ять танків, три бронемашини, 36 артсистем.

Нагадаємо, нещодавно воїнам ЗСУ вдалося звільнити від російської окупації село на Донеччині.

А бійцям 7-го корпусу ДШВ вдалося успішно атакувати FPV-дроном дорогу російську установку ТОС-1А "Солнцепек".