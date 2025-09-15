FPV-дрони ДШВ знищили російський Солнцепьок біля Покровська

Підліт дрона до російського вогнемета. Фото: кадр з відео

Розрахунок FPV-дронів 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ успішно вивів з ладу російську важку техніку. Йдеться про вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок".

Відео атаки оприлюднила пресслужба 7 корпусу ДШВ.

Українські військовослужбовці влучно вдарили дроном по ТОС-1А "Солнцепьок"

Удар було завдано вночі у лісосмузі неподалік Покровська, приблизно за шість кілометрів від лінії фронту.

"Солнцепьок" є модернізованим варіант радянської системи ТОС-1, що являє собою реактивну установку залпового вогню на гусеничному шасі танка Т-72.

Дана установка працює з використанням термобаричних боєприпасів, які створюють об’ємний вибух із надвисокою температурою та тиском. Ураження від такої зброї надзвичайно руйнівне: вона може знищувати живу силу, укріплені позиції, будівлі й техніку на великій площі.

Нагадаємо, на початку місяця прикордонники завдали удару по установці "Солнцепьок" на Харківському напрямку.

Також українські війська атакують російські позиції та техніку на Донеччині — в мережі з'явилося відео.