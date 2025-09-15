Видео
Главная Новости дня Украинские десантники уничтожили российский "Солнцепёк" — видео

Украинские десантники уничтожили российский "Солнцепёк" — видео

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 10:56
FPV-дроны ДШВ уничтожили российский Солнцепёк возле Покровска
Подлет дрона к российскому огнемету. Фото: кадр из видео

Расчет FPV-дронов 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ успешно вывел из строя российскую тяжелую технику. Речь идет об огнеметной системе залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Видео атаки обнародовала пресс-служба 7 корпуса ДШВ.

Удар был нанесен ночью в лесополосе неподалеку Покровска, примерно в шести километрах от линии фронта.

"Солнцепек" является модернизированным вариант советской системы ТОС-1, что представляет собой реактивную установку залпового огня на гусеничном шасси танка Т-72.

Данная установка работает с использованием термобарических боеприпасов, которые создают объемный взрыв со сверхвысокой температурой и давлением. Поражение от такого оружия чрезвычайно разрушительное: оно может уничтожать живую силу, укрепленные позиции, здания и технику на большой площади.

Напомним, в начале месяца пограничники нанесли удар по установке "Солнцепек" на Харьковском направлении.

Также украинские войска атакуют российские позиции и технику в Донецкой области — в сети появилось видео.

российские войска Донецкая область военная техника фронт ситуация на фронте
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
