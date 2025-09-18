Страхування воєнних ризиків — чому потрібні у прифронтових містах

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що в Україні четвертий рік триває повномасштабна війна, у прифронтових регіонах немає воєнного страхування. Станом на сьогодні в держави вже є дизайн цієї програми.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев на форумі прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів" у Харкові 18 вересня.

Воєнне страхування у прифронтових регіонах

Гетманцев зазначив, що про страхування воєнних ризиків він найчастіше чує, коли спілкується з прифронтовими регіонами. За його словами, на сьогодні вже є дизайн державної програми з приводу цього.

Нардеп пояснив, що йдеться про дві частини цієї програми: перша — це прифронтові регіони, і ця територія буде визначатися певною відстанню від лінії зіткнення або кордону. Друга — територія, де на сьогодні за умов продовження військових дій не може діяти страхування військових ризиків в принципі.

"Я маю на увазі приватне страхування військових ризиків з боку приватних страхових компаній, бо ризики є надвисокими, і вони просто не витягують цей напрям. Саме тому з, в цій частині буде працювати експертна кредитна агенція", — пояснив Данило Гетманцев.

Він додав, що станом на сьогодні Кабмін вже подав відповідні зміни до законодавства. На думку нардепа, їх підтримають в одному з наступних законів.

"Система буде полягати в тому, що кожне підприємство і громадянин, який хоче застрахувати своє майно від воєнних ризиків, зможе звернутися із заявкою до кредитного експертного агентства. І після того, як буде перевірена дійсна вартість цього майна, його наявність, агентство його застрахує", — роз'яснив голова фінансового комітету ВРУ.

Зазначимо, Асоціація прифронтових міст та громад — це ініціатива про створення якої оголосили сьогодні, 18 вересня, у Харкові. Вона об'єднала понад 100 громад з метою об'єднати зусилля прифронтових регіонів навколо вирішення їхніх нагальних проблем. Керівником Асоціації став міський голова Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, 18 вересня у Харкові стартував форум прифронтових міст та громад. На події беруть участь очільники обласних військових адміністрацій, представники ООН, підприємці прифронтових міст, урядовці тощо.

Також раніше на форумі Гетманцев назвав збитки для України з початку війни. За його словами, перед нашою державою стоїть найбільший виклик з 1946 року щодо відновлення країни.