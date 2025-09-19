Налоговая поддержка прифронтовых предприятий — что предлагают в ВРУ

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В Украине должны ввести дополнительные льготы для прифронтовых регионов. В частности речь идет об особых условиях уплаты налога на прибыль и освобождении от НДС при ввозе оборудования.

Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и начальник Николаевской ОГА Виталий Ким во время Форума прифронтовых городов "Стратегические измерения городов-форпостов" в четверг, 18 сентября, информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Украине рассматривают варианты, как облегчить ведение бизнеса на прифронтовых территориях

Гетманцев отметил, что также рассматривалась идея уменьшения нагрузки по уплате ЕСВ. По его словам, он поддерживает такое предложение, но его реализация требует значительных финансовых ресурсов.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким пояснил, что следует учитывать не только физические убытки предприятий, но и те налоги, которые они платили ранее. По его словам, если бизнес, который регулярно наполнял бюджет, был вынужден остановить работу из-за обстрелов, государству выгодно предоставить ему льготы или финансовую поддержку, чтобы предприятие как можно скорее восстановилось и снова начало платить налоги.

"Это основа того, что я прошу сделать для белых предприятий, которые платят налоги. И из-за этого государство ничего не теряет, оно за счет своей активности и адвокатуры законодательной базы позволяет предприятиям быстрее восстановиться. Быстрее восстановиться — быстрые деньги. У нас есть такие кейсы, мы так просим сделать", — сказал Виталий Ким

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в Харькове уже были отменены местные налоги и сборы, однако, не все населенные пункты и регионы могут себе это позволить

"Мы отменили местные налоги и сборы в городе Харьков. Другие города, которые относятся к прифронтовым городам, они спрашивают, как вы отменили, а как быть нам? А кто нам компенсирует эти налоги? Есть территориальная громада, у которых 2-3 предприятия знаковые. Если они отменят местные налоги и сборы, то все, у них совсем бюджета не будет", — сказал Игорь Терехов.

Напомним, также Даниил Гетманцев заявил, что большая часть предприятий в Украине находится вне налогового учета. Также чиновник объяснил, как Украина зависит от внешнего финансирования.