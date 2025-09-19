Відео
Прифронтовим регіонам потрібні пільги для бізнесу — Гетманцев

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 11:21
Податкова підтримка прифронтових підприємств — що пропонують у ВРУ
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В Україні мають запровадити додаткові пільги для прифронтових регіонів. Зокрема, йдеться про особливі умови сплати податку на прибуток та звільнення від ПДВ при ввезенні обладнання.

Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час Форуму прифронтових міст "Стратегічні виміри міст-форпостів" у четвер, 18 вересня, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

В Україні розглядають варіанти, як полегшити ведення бізнесу на прифронтових територіях

Гетманцев зазначив, що також розглядалася ідея зменшення навантаження зі сплати ЄСВ. За його словами, він підтримує таку пропозицію, але її реалізація вимагає значних фінансових ресурсів.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що варто враховувати не лише фізичні збитки підприємств, а й ті податки, які вони сплачували раніше. За його словами, якщо бізнес, що регулярно наповнював бюджет, був змушений зупинити роботу через обстріли, державі вигідно надати йому пільги чи фінансову підтримку, щоб підприємство якомога швидше відновилося і знову почало платити податки.

"Це основа того, що я прошу зробити для білих підприємств, які сплачують податки. І через це держава нічого не втрачає, вона коштом своєї активності і адвокатури законодавчої бази дозволяє підприємствам швидше відновитися. Швидше відновитися — швидкі гроші. В нас є такі кейси, ми так просимо зробити",  — сказав Віталій Кім

Мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що в Харкові вже було скасовано місцеві податки та збори, проте, не всі населені пункти та регіони можуть собі це дозволити

"Ми скасували місцеві податки і збори у місті Харків. Інші міста, які відносяться до прифронтових міст, вони питають, як ви скасували, а як бути нам? А хто нам компенсує ці податки? Є територіальна громада, у яких 2-3 підприємства знакові. Якщо вони скасують місцеві податки і збори, то все, у них зовсім бюджету не буде", — сказав Ігор Терехов. 

Нагадаємо, також Данило Гетманцев заявив, що більша частина підприємств в Україні перебуває поза податковим обліком. Також посадовець пояснив, як Україна залежить від зовнішнього фінансування

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
