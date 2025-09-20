Прифронтові громади — Гетманцев пояснив важливість допомоги

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив важливість підтримки прифронтових громад. За його словами, наразі кожен регіон України перебуває під загрозою, але є ті, що утримують агресора. Він оцінив важливість створення Асоціації прифронтових громад.

Про це Данило Гетманцев говорив в інтервʼю Новини.LIVE.

Важливість підтримки прифронтових громад

Гетманцев заявив, що прифронтові населені пункти концентрують на собі всі ті збитки, небезпеки та втрати, які дозволяють іншим громадам почуватися у відносній безпеці та продовжувати розвиток.

"Саме тому для нас всіх, для всієї України питання підтримки людей на прифронтових громадах, бізнесу на прифронтових громадах, є питанням номер один", — наголосив він.

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зауважив, що не йдеться про питання підтримки певного регіону, а про виживання країни в цілому.

"Якщо певний регіон є на межі, на лінії зіткнення, то безперечно всі інші регіони повинні обʼєднатися в тому, аби допомогти людям і бізнесу саме на цій території, аби вона не перетворилася на дике поле", — зазначив Гетманцев.

За його словами, обʼєднання цих громад та різних голосів, це вкрай важливо. Він переконаний, що до організації долучаться всі регіони України та пошук розвʼязання загроз перед прифронтовими територіями стане спільною справою.

"Важливо, щоб ми зрозуміли, про що йдеться. Йдеться навіть не про стійкість і супротив зараз, хоча це безперечно питання номер один. Йдеться про те, що ми з досягненням миру зіштовхнемося з викликом найбільшим для нашого народу з 1946 року — це відновлення країни", — наголосив очільник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Гетманцев розповів, що за даними Світового банку, Україні завдано збитків на 589 мільярдів доларів. Крім того, зруйновано 13% житла, постраждали 2,5 мільйона домогосподарств. Відомо про 4 мільйони внутрішніх переселенців та 7 мільйонів біженців. За його словами, ці питання потрібно розвʼязувати в межах усієї України.

Гетманцев заявив, що держава й надалі буде підтримувати Асоціацію прифронтових громад. Він додав, що наразі в Україні їх 238.

Нагадаємо, у Харкові 18 вересня відбувся форум прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів". Гетманцев розповів, навіщо запроваджувати воєнне страхування.

Крім того, очільник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявив, що наразі Україна дійсно залежна від зовнішнього фінансування.