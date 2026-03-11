Откуп от мобилизации — Гетманцев рассказал, чем это грозит

Даниил Гетманцев. Фото: пресс-служба Рады

Глава комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике ВРУ, Даниил Гетманцев, заявил о недопустимости привилегий для тех, кто уклоняется от призыва, и для VIP-персон во время военного времени. Он отметил, что это ставит под угрозу сплоченность общества и справедливость для всех граждан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление нардепа во время заседания парламента в среду, 11 марта.

Гетманцев призвал к равенству в мобилизации

"Не менее важным запросом общества на сегодня является справедливость. Справедливость в разных измерениях. Во-первых, это бесспорно справедливость мобилизации. И когда здесь за этой трибуной министр внутренних дел стоит и говорит, что символ VIP-уклонистов, человек, который прятался от призыва на военном мемориальном кладбище, сегодня свободен, потому что он поговорил с ТЦК, пообщался с ТЦК, это позор", — заявил Гетманцев.

Отметим, что речь идет о политтехнологе Владимире Петрове.

"Так не может быть. Различные пропагандисты войны, которые ее пропагандируют и учат людей, как умирать за Родину, сами сидят на VIP-броне", — подчеркнул депутат.

По его словам, прежде всего это касается владельцев анонимных Telegram-каналов, которыми уже занимается Временная следственная комиссия.

"Это не может быть, потому что это подрывает справедливость, а справедливость лежит в основе нашей борьбы, нашего единства", — добавил он.

Скандал с бронированием Петрова

СМИ узнали, что политтехнолог и соведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров имеет отсрочку от мобилизации из-за того, что якобы работает в Национальном военном мемориальном кладбище. После этого была начата служебная проверка руководства НВМК, в частности относительно возможного неправомерного предоставления бронирования.

10 марта во время выступления в парламенте глава МВД Игорь Клименко сообщил, что полиция не имеет оснований для задержания Петрова, поскольку он уже контактировал с Территориальным центром комплектования.