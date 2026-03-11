Відео
Головна Новини дня Германцев різко розкритикував привілеї для VIP-ухилянтів

Германцев різко розкритикував привілеї для VIP-ухилянтів

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 14:30
Бронювання від мобілізації блогера Петрова — Гетманцев назвав це ганьбою
Данило Гетманцев. Фото: пресслужба Ради

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко розкритикував VIP-ухилянтів від мобілізації, і тих, хто користується привілеями під час війни. Він наголосив, що несправедливість підриває єдність країни та рівність усіх перед законом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ нардепа під час засідання парламенту у середу, 11 березня.

Гетманцев закликав до рівності в мобілізації

"Не менш важливим запитом суспільства на сьогодні є справедливість. Справедливість у різних вимірах. По-перше, це безперечно справедливість мобілізації. І коли тут за цією трибуною міністр внутрішніх справ стоїть і говорить, що символ VIP-ухилянтів, людина, яка ховалася від призову на військовому меморіальному кладовищі, на сьогодні вільна, бо вона поговорила з ТЦК, поспілкувалася з ТЦК, це ганьба", — заявив Гетманцев.

Зазначимо, що йдеться про політтехнолога Володимира Петрова.

"Так не може бути. Різноманітні пропагандисти війни, які її пропагують і вчать людей, як помирати за Батьківщину, самі сидять на VIP-бронях", — наголосив депутат.

За його словами, насамперед це стосується власників анонімних Telegram-каналів, якими вже займається Тимчасова слідча комісія.

"Це не може бути, бо це підриває справедливість, а справедливість лежить в основі нашої боротьби, нашої єдності", — додав він.

Скандал із бронюванням Петрова

ЗМІ дізнались, що політтехнолог і співведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров має відстрочку від мобілізації через те, що нібито працює в Національному військовому меморіальному кладовищі. Після цього було розпочато службову перевірку керівництва НВМК, зокрема щодо можливого неправомірного надання бронювання.

10 березня під час виступу в парламенті глава МВС Ігор Клименко повідомив, що поліція не має підстав для затримання Петрова, оскільки він уже контактував із Територіальним центром комплектування.

Верховна Рада Данило Гетманцев нардепи цвинтар мобілізація
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
