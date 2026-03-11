Бронювання від мобілізації блогера Петрова — Гетманцев назвав це ганьбою

Данило Гетманцев. Фото: пресслужба Ради

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко розкритикував VIP-ухилянтів від мобілізації, і тих, хто користується привілеями під час війни. Він наголосив, що несправедливість підриває єдність країни та рівність усіх перед законом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ нардепа під час засідання парламенту у середу, 11 березня.

Гетманцев закликав до рівності в мобілізації

"Не менш важливим запитом суспільства на сьогодні є справедливість. Справедливість у різних вимірах. По-перше, це безперечно справедливість мобілізації. І коли тут за цією трибуною міністр внутрішніх справ стоїть і говорить, що символ VIP-ухилянтів, людина, яка ховалася від призову на військовому меморіальному кладовищі, на сьогодні вільна, бо вона поговорила з ТЦК, поспілкувалася з ТЦК, це ганьба", — заявив Гетманцев.

Зазначимо, що йдеться про політтехнолога Володимира Петрова.

"Так не може бути. Різноманітні пропагандисти війни, які її пропагують і вчать людей, як помирати за Батьківщину, самі сидять на VIP-бронях", — наголосив депутат.

За його словами, насамперед це стосується власників анонімних Telegram-каналів, якими вже займається Тимчасова слідча комісія.

"Це не може бути, бо це підриває справедливість, а справедливість лежить в основі нашої боротьби, нашої єдності", — додав він.

Скандал із бронюванням Петрова

ЗМІ дізнались, що політтехнолог і співведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров має відстрочку від мобілізації через те, що нібито працює в Національному військовому меморіальному кладовищі. Після цього було розпочато службову перевірку керівництва НВМК, зокрема щодо можливого неправомірного надання бронювання.

10 березня під час виступу в парламенті глава МВС Ігор Клименко повідомив, що поліція не має підстав для затримання Петрова, оскільки він уже контактував із Територіальним центром комплектування.