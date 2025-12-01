Как планируют детенизировать косметический рынок - данные Гетманцева

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о планах по детенизации экономики Украины. Среди приоритетов — косметический рынок, который, по его словам, находится в "шокирующем состоянии".

Об этом Гетманцев он сообщил на Форуме по восстановлению экономики в понедельник, 1 декабря, в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Контроль косметического рынка

"Я занимаюсь детенизацией экономики в целом, и косметический рынок — лишь одна из отраслей. Но это достаточно странная, шокирующая ситуация для страны, которая стремится интегрироваться в Европу", — отметил Гетманцев.

Он пояснил, что большинство налогов в этой сфере платят лишь несколько крупных компаний, таких как L'Oreal, тогда как остальной рынок распределен между десятками тысяч небольших продавцов.

"У нас на рынке 63 тысячи ФОПов, которые реализуют косметику в интернете, против 700 юридических лиц. И эти ФОПы, бесспорно, работают "в тени". Это способ избежания налогообложения", — подчеркнул депутат.

Гетманцев добавил, что такая практика не является уникальной для косметической отрасли. Большинство секторов торговли сталкиваются с подобными проблемами, когда небольшие игроки работают "в черную". По его словам, цель государства — обеспечить прозрачные условия работы для всех предпринимателей, чтобы они платили налоги и предлагали потребителям качественный продукт.

Напомним, Гетманцев заявил, что гостиничный бизнес Украины до сих пор остается в тени. Сейчас фиксируется все большее измельчение на ФЛП.

А также Гетманцев рассказывал, что в Украине увеличился нелегальный рынок табака до 16%.