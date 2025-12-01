Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев рассказал, как планируют детенизировать рынок косметики

Гетманцев рассказал, как планируют детенизировать рынок косметики

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 19:09
Как планируют детенизировать косметический рынок - данные Гетманцева
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о планах по детенизации экономики Украины. Среди приоритетов — косметический рынок, который, по его словам, находится в "шокирующем состоянии".

Об этом Гетманцев он сообщил на Форуме по восстановлению экономики в понедельник, 1 декабря, в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Контроль косметического рынка

"Я занимаюсь детенизацией экономики в целом, и косметический рынок — лишь одна из отраслей. Но это достаточно странная, шокирующая ситуация для страны, которая стремится интегрироваться в Европу", — отметил Гетманцев.

Он пояснил, что большинство налогов в этой сфере платят лишь несколько крупных компаний, таких как L'Oreal, тогда как остальной рынок распределен между десятками тысяч небольших продавцов.

"У нас на рынке 63 тысячи ФОПов, которые реализуют косметику в интернете, против 700 юридических лиц. И эти ФОПы, бесспорно, работают "в тени". Это способ избежания налогообложения", — подчеркнул депутат.

Гетманцев добавил, что такая практика не является уникальной для косметической отрасли. Большинство секторов торговли сталкиваются с подобными проблемами, когда небольшие игроки работают "в черную". По его словам, цель государства — обеспечить прозрачные условия работы для всех предпринимателей, чтобы они платили налоги и предлагали потребителям качественный продукт.

Напомним, Гетманцев заявил, что гостиничный бизнес Украины до сих пор остается в тени. Сейчас фиксируется все большее измельчение на ФЛП.

А также Гетманцев рассказывал, что в Украине увеличился нелегальный рынок табака до 16%.

налоги Даниил Гетманцев рынок косметика поведенческая экономика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации