Як планують детенізувати косметичний ринок - дані Гетманцева

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про плани щодо детенізації економіки України. Серед пріоритетів — косметичний ринок, який, за його словами, знаходиться у "шокуючому стані".

Про це Гетманцев він повідомив на Форумі з відновлення економікиу понеділок, 1 грудня, у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Контроль косметичного ринку

"Я займаюся детенізацією економіки загалом, і косметичний ринок — лише одна з галузей. Але це достатньо дивна, шокуюча ситуація для країни, яка прагне інтегруватися в Європу", — зазначив Гетманцев.

Він пояснив, що більшість податків у цій сфері сплачують лише кілька великих компаній, таких як L’Oreal, тоді як решта ринку розподілена між десятками тисяч невеликих продавців.

"У нас на ринку 63 тисячі ФОПів, які реалізують косметику в інтернеті, проти 700 юридичних осіб. І ці ФОПи, безперечно, працюють "в тіні". Це спосіб уникнення оподаткування", — підкреслив депутат.

Гетманцев додав, що така практика не є унікальною для косметичної галузі. Більшість секторів торгівлі стикаються з подібними проблемами, коли невеликі гравці працюють "в чорну". За його словами, мета держави — забезпечити прозорі умови роботи для всіх підприємців, щоб вони сплачували податки та пропонували споживачам якісний продукт.

