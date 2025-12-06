Гетманцев рассказал, как контрабандисты в Украине обходят уплату налогов

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В Украине более 90% всех налогов платят известные компании, которые работают прозрачно и формируют рыночную цену товаров. Однако в то же время, теневой импорт и нелегальные продавцы пользуются преимуществами неравного налогового поля.

Об этом в интервью Новини.LIVE, 5 декабря, заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Что сказал Гетманцев о работе контрабандистов в Украине

"Хочу напомнить вам, что 90% налогов в Украине платят известные бренды, которые работают в белую. Это крупные компании, вы же знаете их названия, L'Oreal, Brocard... То есть те компании, которые работают в белую и которые собственно определяют свои цены, исходя из рынка", — сказал глава финансового комитета ВРУ.

При этом Гетманцев отметил, что на товарах, которые завозят в страну без уплаты налогов, оседает значительная маржа - фактически та сумма, которую официальные импортеры платят в виде НДС. Эта разницевая прибыль идет не в бюджет, а в карманы контрабандистов, что создает искаженную конкуренцию между "белым" бизнесом и теневым сектором.

"Нечестно - это закрывать глаза на то, что мы создаем в пределах одной юрисдикции разные уровни налоговой нагрузки. Для мошенников мы создаем один уровень, для белых предприятий мы создаем другой уровень. И делаем вид, что так и надо. Так не может быть", — резюмировал он.

Напомним, недавно Даниил Гетманцев рассказал о планах по детенизации экономики Украины. Он отметил, что среди приоритетов — косметический рынок, который находится в "шокирующем состоянии".

Кроме того, по словам главы финансового комитета ВРУ, детенизация может добавить бюджету Украины 1 трлн гривен.