Головна Новини дня Гетманцев розповів, як збагачуються контрабандисти в Україні

Гетманцев розповів, як збагачуються контрабандисти в Україні

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 00:11
Гетманцев розповів, як контрабандисти в Україні обходять сплату податків
Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В Україні понад 90% усіх податків сплачують відомі компанії, які працюють прозоро і формують ринкову ціну товарів. Однак водночас, тіньовий імпорт і нелегальні продавці користуються перевагами нерівного податкового поля.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE, 5 грудня, заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Що сказав Гетманцев про роботу контрабандистів в Україні

"Хочу нагадати вам, що 90% податків в Україні сплачують відомі бренди, які працюють в білу. Це великі компанії, ви ж знаєте їхні назви, L'Oreal, Brocard... Тобто ті компанії, які працюють в білу і які власне визначають свої ціни, виходячи з ринку", — сказав голова фінансового комітету ВРУ.

При цьому Гетманцев зазначив, що на товарах, які завозять у країну без сплати податків, осідає значна маржа — фактично та сума, яку офіційні імпортери сплачують у вигляді ПДВ. Цей різницевий прибуток йде не до бюджету, а в кишені контрабандистів, що створює викривлену конкуренцію між "білим" бізнесом і тіньовим сектором.

"Нечесно — це закривати очі на те, що ми створюємо в межах однієї юрисдикції різні рівні податкового навантаження. Для шахраїв ми створюємо один рівень, для білих підприємств ми створюємо інший рівень. І вдаємо, що так і треба. Так не може бути", — резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно Данило Гетманцев розповів про плани щодо детінізації економіки України. Він зазначив, що серед пріоритетів — косметичний ринок, який знаходиться у "шокуючому стані".

Окрім того, за словами голови фінансового комітету ВРУ, детінізація може додати бюджету України 1 трлн гривень.

контрабанда податки Данило Гетманцев косметика оплата ПДВ
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
