Детінізація може додати бюджету 1 трлн гривень, — Гетманцев

Детінізація може додати бюджету 1 трлн гривень, — Гетманцев

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 23:42
Гетманцев заявив, що детінізація прибавить в бюджет України 1 трлн гривень
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: кадр з ефіру

В Україні у разі детінізації бюджет можна збільшити одразу на 1 трлн гривень. Це у свою чергу дозволить вдвічі збільшити зарплати вчителям та медикам, і навіть підвищити пенсії.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Читайте також:

Як детінізація вплине на бюджет

"В простих цифрах це плюс трильйон в бюджет. Плюс трильйон бюджет... дозволяє... одразу збільшити вдвічі заробітну плату вчителям, збільшити вдвічу заробітну плату медикам і десь на 50-70% пенсії підвищити. Це просто так, зі старту", — сказав Гетманцев.

Він також також наголосив, що детінізація дає інше розуміння суспільства, інше розуміння держави та інше розуміння кожного громадянина в суспільстві та державі.

"Детінізація дає зрозуміти взаємозв'язок між твоїм господарством, твоїм життям, твоїм добробутом і тим, чи краде гроші хтось поряд з тобою", — зазначив голова фінансового комітету ВРУ.

Гетманцев додав, що чесна сплата податків напряму пов'язана з якістю державних послуг. Зокрема, громадяни мають право вимагати належного виконання обов'язків державою, якщо сумлінно сплачують податки.

Нагадаємо, нещодавно Данило Гетманцев анонсував, що в Україні розпочинається новий рівень боротьби з бізнесом, який не сплачує податки.

Також ми писали, що для ФОП можуть спростити правила. Зокрема, Гетманцев звернувся до Кабміну, щоб відтермінувати запровадження платіжних терміналів для ФОП 1-ої групи до завершення війни.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
