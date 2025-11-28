Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Детенизация может добавить бюджету 1 трлн гривен, — Гетманцев

Детенизация может добавить бюджету 1 трлн гривен, — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 23:42
Гетманцев заявил, что детенизация добавит в бюджет Украины 1 трлн гривен
Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: кадр из эфира

В Украине в случае детенизации бюджет можно увеличить сразу на 1 трлн гривен. Это в свою очередь позволит вдвое увеличить зарплаты учителям и медикам, и даже повысить пенсии. 

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Реклама
Читайте также:

Как детенизация повлияет на бюджет

"В простых цифрах это плюс триллион в бюджет. Плюс триллион бюджет... позволяет... сразу увеличить вдвое заработную плату учителям, увеличить вдвое заработную плату медикам и где-то на 50-70% пенсии повысить. Это просто так, со старта", — сказал Гетманцев.

Он также также отметил, что детенизация дает другое понимание общества, другое понимание государства и другое понимание каждого гражданина в обществе и государстве.

"Детенизация дает понять взаимосвязь между твоим хозяйством, твоей жизнью, твоим благосостоянием и тем, ворует ли деньги кто-то рядом с тобой", — отметил председатель финансового комитета ВРУ.

Гетманцев добавил, что честная уплата налогов напрямую связана с качеством государственных услуг. В частности, граждане имеют право требовать надлежащего исполнения обязанностей государством, если добросовестно платят налоги.

Напомним, недавно Даниил Гетманцев анонсировал, что в Украине начинается новый уровень борьбы с бизнесом, который не платит налоги.

Также мы писали, что для ФЛП могут упростить правила. В частности, Гетманцев обратился в Кабмин, чтобы отсрочить введение платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения войны.

госбюджет пенсии налоги Даниил Гетманцев деньги зарплата
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации