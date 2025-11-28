Гетманцев заявил, что детенизация добавит в бюджет Украины 1 трлн гривен

Детенизация может добавить бюджету 1 трлн гривен, — Гетманцев
В Украине в случае детенизации бюджет можно увеличить сразу на 1 трлн гривен. Это в свою очередь позволит вдвое увеличить зарплаты учителям и медикам, и даже повысить пенсии.
Об этом в интервью Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.
Как детенизация повлияет на бюджет
"В простых цифрах это плюс триллион в бюджет. Плюс триллион бюджет... позволяет... сразу увеличить вдвое заработную плату учителям, увеличить вдвое заработную плату медикам и где-то на 50-70% пенсии повысить. Это просто так, со старта", — сказал Гетманцев.
Он также также отметил, что детенизация дает другое понимание общества, другое понимание государства и другое понимание каждого гражданина в обществе и государстве.
"Детенизация дает понять взаимосвязь между твоим хозяйством, твоей жизнью, твоим благосостоянием и тем, ворует ли деньги кто-то рядом с тобой", — отметил председатель финансового комитета ВРУ.
Гетманцев добавил, что честная уплата налогов напрямую связана с качеством государственных услуг. В частности, граждане имеют право требовать надлежащего исполнения обязанностей государством, если добросовестно платят налоги.
Напомним, недавно Даниил Гетманцев анонсировал, что в Украине начинается новый уровень борьбы с бизнесом, который не платит налоги.
Также мы писали, что для ФЛП могут упростить правила. В частности, Гетманцев обратился в Кабмин, чтобы отсрочить введение платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения войны.
