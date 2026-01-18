Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев призвал полностью ликвидировать "лакшери-бронирование"

Гетманцев призвал полностью ликвидировать "лакшери-бронирование"

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 00:16
Гетманцев призвал полностью ликвидировать "лакшери-бронирование" пропагандистов войны
Даниил Гетманцев. Фото иллюстративное: Гетманцев/Facebook

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что в Украине должна быть полностью искоренена практика так называемого "лакшери-бронирования" пропагандистов. Имеются в виду случаи, когда публичные сторонники жесткой военной риторики пользуются бронированием.

Об этом Гетманцев рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что делать с пропагандистами

Поскольку недавно внимание украинского общества привлекла ситуация с бронированием пропагандиста на госпредприятии, связанном с мемориальным военным кладбищем, Гетманцев высказался по поводу этой проблемы.

"Такой ястреб войны, такой пропагандист войны, который сидит на левой броне в государственном предприятии, в мемориальном военном кладбище. Знаете, Бог народам посылает определенные сигналы, символы какие-то, он так разговаривает с людьми. Но еще более красноречивого символа, чем пропагандист, который отстаивает войну, постоянную войну, и говорит, что это ему комфортно, и при этом числится на броне левой на кладбище военном", — отметил Гетманцев.

Гетманцев считает, что это красноречивый сигнал, — он нужен, чтобы украинцы сделали соответствующие выводы. Председатель финкомитета ВРУ убежден в том, что если бы не было "лакшери бронирования", то не было бы и этой бескомпромиссной позиции по пропаганде войны во многих таких активистах.

"Вообще это явление надо искоренить. Не может никто в государственном предприятии, в государственном учреждении оформить какую-то левую бронь и при этом пропагандировать войну", — добавил Гетманцев.

Напомним, что Даниил Гетманцев заявил: Украина не смогла вовремя войти в новую программу сотрудничества с МВФ. Получение страной критически важных средств в первом квартале 2026 года оказалось под угрозой.

Ранее мы также информировали, Даниил Гетманцев проинформировал: в начале февраля ВР планирует заслушать отчет министра по делам ветеранов из-за провала мобилизации. Главным вопросом стало сомнительное бронирование людей, которые избегают призыва с помощью "связей".

Верховная Рада Даниил Гетманцев активисты пропаганда бронирование
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации