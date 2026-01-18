Гетманцев призвал полностью ликвидировать "лакшери-бронирование" пропагандистов войны

Даниил Гетманцев. Фото иллюстративное: Гетманцев/Facebook

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что в Украине должна быть полностью искоренена практика так называемого "лакшери-бронирования" пропагандистов. Имеются в виду случаи, когда публичные сторонники жесткой военной риторики пользуются бронированием.

Об этом Гетманцев рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что делать с пропагандистами

Поскольку недавно внимание украинского общества привлекла ситуация с бронированием пропагандиста на госпредприятии, связанном с мемориальным военным кладбищем, Гетманцев высказался по поводу этой проблемы.

"Такой ястреб войны, такой пропагандист войны, который сидит на левой броне в государственном предприятии, в мемориальном военном кладбище. Знаете, Бог народам посылает определенные сигналы, символы какие-то, он так разговаривает с людьми. Но еще более красноречивого символа, чем пропагандист, который отстаивает войну, постоянную войну, и говорит, что это ему комфортно, и при этом числится на броне левой на кладбище военном", — отметил Гетманцев.

Гетманцев считает, что это красноречивый сигнал, — он нужен, чтобы украинцы сделали соответствующие выводы. Председатель финкомитета ВРУ убежден в том, что если бы не было "лакшери бронирования", то не было бы и этой бескомпромиссной позиции по пропаганде войны во многих таких активистах.

"Вообще это явление надо искоренить. Не может никто в государственном предприятии, в государственном учреждении оформить какую-то левую бронь и при этом пропагандировать войну", — добавил Гетманцев.

Напомним, что Даниил Гетманцев заявил: Украина не смогла вовремя войти в новую программу сотрудничества с МВФ. Получение страной критически важных средств в первом квартале 2026 года оказалось под угрозой.

Ранее мы также информировали, Даниил Гетманцев проинформировал: в начале февраля ВР планирует заслушать отчет министра по делам ветеранов из-за провала мобилизации. Главным вопросом стало сомнительное бронирование людей, которые избегают призыва с помощью "связей".