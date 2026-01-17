Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рада готовит допрос министра дел ветеранов — Гетманцев о причинах

Рада готовит допрос министра дел ветеранов — Гетманцев о причинах

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 00:10
VIP-уклонисты — Гетманцев о вызове в Совет министра ветеранов
Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из интервью

В начале февраля Верховная Рада планирует заслушать отчет министра по делам ветеранов из-за провалов в мобилизационных процессах. Главный вопрос — сомнительное бронирование лиц, которые избегают призыва с помощью коррупционных связей.

Об этом заявил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью "Новини.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Почему пропагандисты и соратники коррупционеров до сих пор имеют защиту

Ситуация с "VIP-уклонистами" стала критической, заявляет Гетманцев. Под прикрытием государственных интересов защиту от мобилизации получили сомнительные лица. Речь идет о "черных политтехнологах" и медийщиках, которые годами работали на коррупционные команды. Депутаты требуют немедленных объяснений, а общество ждет справедливости.

Гетманцев отметил серьезную проблему. Преступные группы не исчезли. Они лишь трансформировались. Даже после громких расследований НАБУ и скандалов вроде "Миндичгейт", часть фигурантов сохранила свое влияние. Они продолжают пользоваться привилегиями. Это возмущает военных и гражданских.

"И это отражает то, что нам не удалось искоренить то преступление, организованную ту преступную группу, которая происходила. Частично кто-то ушел, но частично осталась большая часть, которая все это продолжает делать", — заявил Гетманцев.

По его словам, депутаты хотят видеть конкретные фамилии. Почему эти люди имеют бронь? Кто подписывал документы? Ответы должны прозвучать в зале заседаний.

Впереди — большая чистка системы. Ожидается, что февральский визит министра в Верховную Раду станет началом серьезных кадровых изменений, отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что министр обороны Михаил Федоров начал работу над улучшением ситуации вокруг военного призыва. В частности будет заниматься проблематикой ТЦК.

Сам Федоров анонсировал аудит ТЦК. А также пообещал изменить систему подготовки украинских военнослужащих.

Верховная Рада Даниил Гетманцев военный учет бронирование уклонисты
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации