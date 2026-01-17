VIP-уклонисты — Гетманцев о вызове в Совет министра ветеранов

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из интервью

В начале февраля Верховная Рада планирует заслушать отчет министра по делам ветеранов из-за провалов в мобилизационных процессах. Главный вопрос — сомнительное бронирование лиц, которые избегают призыва с помощью коррупционных связей.

Об этом заявил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью "Новини.LIVE".

Ситуация с "VIP-уклонистами" стала критической, заявляет Гетманцев. Под прикрытием государственных интересов защиту от мобилизации получили сомнительные лица. Речь идет о "черных политтехнологах" и медийщиках, которые годами работали на коррупционные команды. Депутаты требуют немедленных объяснений, а общество ждет справедливости.

Гетманцев отметил серьезную проблему. Преступные группы не исчезли. Они лишь трансформировались. Даже после громких расследований НАБУ и скандалов вроде "Миндичгейт", часть фигурантов сохранила свое влияние. Они продолжают пользоваться привилегиями. Это возмущает военных и гражданских.

"И это отражает то, что нам не удалось искоренить то преступление, организованную ту преступную группу, которая происходила. Частично кто-то ушел, но частично осталась большая часть, которая все это продолжает делать", — заявил Гетманцев.

По его словам, депутаты хотят видеть конкретные фамилии. Почему эти люди имеют бронь? Кто подписывал документы? Ответы должны прозвучать в зале заседаний.

Впереди — большая чистка системы. Ожидается, что февральский визит министра в Верховную Раду станет началом серьезных кадровых изменений, отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что министр обороны Михаил Федоров начал работу над улучшением ситуации вокруг военного призыва. В частности будет заниматься проблематикой ТЦК.

Сам Федоров анонсировал аудит ТЦК. А также пообещал изменить систему подготовки украинских военнослужащих.