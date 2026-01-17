Відео
Головна Новини дня Рада готує допит міністра справ ветеранів — Гетманцев про причини

Рада готує допит міністра справ ветеранів — Гетманцев про причини

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 00:10
VIP-ухилянти — Гетманцев про виклик до Ради міністра ветеранів
Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев. Фото: Кадр з інтерв'ю

На початку лютого Верховна Рада планує заслухати звіт міністра у справах ветеранів через провали у мобілізаційних процесах. Головне питання — сумнівне бронювання осіб, які уникають призову за допомогою корупційних зв’язків.

Про це заявив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев в інтерв'ю "Новини.LIVE".

Ситуація з "VIP-ухилянтами" стала критичною, заявляє Гетманцев. Під прикриттям державних інтересів захист від мобілізації отримали сумнівні особи. Йдеться про "чорних політтехнологів" та медійників, які роками працювали на корупційні команди. Депутати вимагають негайних пояснень, а суспільство чекає на справедливість.

Гетманцев наголосив на серйозній проблемі. Злочинні групи не зникли. Вони лише трансформувалися. Навіть після гучних розслідувань НАБУ та скандалів на кшталт "Міндічгейт", частина фігурантів зберегла свій вплив. Вони продовжують користуватися привілеями. Це обурює військових та цивільних.

"І це відображає те, що нам не вдалося викорінити той злочин, організовану ту злочинну групу, яка відбувалася. Частково хтось пішов, але частково залишилася велика частина, яка все це продовжує робити", — заявив Гетманцев.

За його словами, депутати хочуть бачити конкретні прізвища. Чому ці люди мають бронь? Хто підписував документи? Відповіді мають прозвучати в залі засідань.

Попереду — велика чистка системи. Очікується, що лютневий візит міністра до Верховної Ради стане початком серйозних кадрових змін, зазначив чиновник.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Михайло Федоров розпочав роботу над покращенням ситуації навколо військового призову. Зокрема опікуватиметься проблематикою ТЦК.

Сам Федоров анонсував аудит ТЦК. А також пообіцяв змінити систему підготовки українських військовослужбовців.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
