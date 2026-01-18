Гетманцев закликав повністю ліквідувати "лакшері-бронювання" пропагандистів війни

Данило Гетманцев. Фото ілюстративне: Гетманцев/Facebook

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що в Україні має бути повністю викорінена практика так званого "лакшері‑бронювання" пропагандистів. Маються на увазі випадки, коли публічні прихильники жорсткої воєнної риторики користуються бронюванням.

Про це Гетманцев розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Що робити із пропагандистами

Оскільки нещодавно увагу українського суспільства привернула ситуація з бронюванням пропагандиста на держпідприємстві, пов’язаному з меморіальним військовим кладовищем, Гетманцев висловився щодо цієї проблеми.

"Такий ястреб війни, такий пропагандист війни, який сидить на лівій броні в державному підприємстві, в меморіальному військовому кладовищі. Знаєте, Бог народам посилає певні сигнали, символи якісь, він так розмовляє з людьми. Але ще більш красномовного символу, ніж пропагандист, який відстоює війну, постійну війну, і говорить, що це йому комфортно, і при цьому числиться на броні лівій на кладовищі військовому", — зазначив Гетманцев.

Гетманцев вважає, що це красномовний сигнал, — він потрібен, аби українці зробили відповідні висновки. Голова фінкомітету ВРУ переконаний у тому, що якщо б не було "лакшери бронювання", то не було б і цієї безкомпромісної позиції по пропаганді війни у багатьох таких активістах.

"Взагалі це явище треба викорінити. Не може ніхто в державному підприємстві, в державній установі оформити якусь ліву бронь і при цьому пропагувати війну", — додав Гетманцев.

