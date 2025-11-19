Даниил Гетманцев призвал уволить чиновников, причастных к коррупционным схемам

Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал наказать всех должностных лиц, причастных к коррупционным скандалам. Он считает, что должны быть приняты немедленные решения об их отставке.

Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook в среду, 19 ноября.

Гетманцев настаивает на наказании для коррупционеров

Глава финкомитета обратился к власти и представителям оппозиции с призывом принять меры в отношении должностных лиц, замешанных в коррупционных скандалах. Гетманцев назвал сложившуюся ситуацию "коррупционным позором", а причастные к этому являются "внутренними врагами".

"Хочу обратиться ко всем причастным как во власти, так и в оппозиции, к принятию решений об отставках лиц, связанных с коррупционным скандалом. Они должны быть приняты немедленно. И это не только о двух известных министрах. Не медлите и не препятствуйте. Так как было уже не будет. Общество нуждается в немедленной решительной победе над внутренним врагом! И она будет. Коррупционный позор должен прекратиться. Навсегда", — написал Гетманцев.

Заявление Даниила Гетманцева. Фото: скриншот из Facebook

Напомним, ранее сообщалось об отставке министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, которые фигурируют в коррупционном скандале вокруг "Энергоатома".

На фоне громкого расследования НАБУ о коррупции в политических элитах в Верховной Раде призвали к отставке правительства и созданию новой коалиции.