Данило Гетманцев закликав звільнити посадовців, причетних до корупційних схем

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав покарати усіх посадовців, які причетні до корупційних скандалів. Він вважає, що мають бути прийняті негайні рішення про їх відставку.

Про це народний депутат написав на своїй сторінці у Facebook у середу, 19 листопада.

Гетманцев наполягає на покаранні для корупціонерів

Голова фінкомітету звернувся до влади та представників опозиції із закликом вжити заходів щодо посадовців, які замішані у корупційних скандалах. Гетманцев назвав ситуацію, що склалася, "корупційною ганьбою", а причетні до цього є "внутрішніми ворогами".

"Хочу звернутися до всіх причетних як у владі, так і в опозиції, до прийняття рішень про відставки осіб, пов'язаних з корупційним скандалом. Вони мають бути прийняті негайно. І це не тільки про двох відомих міністрів. Не зволікайте і не перешкоджайте.

Так як було вже не буде. Суспільство потребує негайної рішучої перемоги над внутрішнім ворогом! І вона буде. Корупційна ганьба має припинитися. Назавжди", — написав Гетманцев.

Заява Данила Гетманцева. Фото: скриншот з Facebook

Нагадаємо, раніше повідомлялося про відставку міністерки енергетики Світлани Грінчук та міністра юстиції Германа Галущенка, які фігурують в корупційному скандалі навколо "Енергоатома".

На тлі гучного розслідування НАБУ щодо корупції у політичних елітах у Верховній Раді закликали до відставки уряду та створення нової коаліції.