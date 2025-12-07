Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев предлагает депутатам передать надбавки для ВСУ

Гетманцев предлагает депутатам передать надбавки для ВСУ

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 17:47
Надбавки депутатам — Гетманцев призвал передать деньги на ВСУ
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал депутатов передавать повышенные надбавки на нужды армии. По его словам, в нынешних условиях увеличение выплат для народных избранников — неуместны.

Об этом Даниил Гетманцев заявил в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Надбавки для депутатов

Гетманцев заявил, что в нынешних условиях надбавки для депутатов являются неуместными. По его словам, каждый нардеп, который не согласен с этой нормой, может передать эти средства на нужды нашей армии.

"Не надо рассказывать, что это невозможно сделать в соответствии с законодательством. Возможно, это полностью соответствует нашим с вами полномочиям. Все эти 120 тысяч я лично буду перечислять армии, о чем буду докладывать публично. И я призываю [...] всех следовать моему примеру", — призвал депутат.

Напомним, норма расходов на 2026 год на одного депутата составит 2,47 млн гривен. При этом в эту сумму не входят расходы на зарплату.

Кроме того, Гетманцев заявлял, что Правительство вернется к пересмотру бюджета в 2026 году. По его словам, нынешние расходы на оборону недостаточны.

госбюджет Даниил Гетманцев народные депутаты бюджет надбавки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации