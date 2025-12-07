Надбавки депутатам — Гетманцев призвал передать деньги на ВСУ

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал депутатов передавать повышенные надбавки на нужды армии. По его словам, в нынешних условиях увеличение выплат для народных избранников — неуместны.

Об этом Даниил Гетманцев заявил в интервью Новини.LIVE.

Надбавки для депутатов

Гетманцев заявил, что в нынешних условиях надбавки для депутатов являются неуместными. По его словам, каждый нардеп, который не согласен с этой нормой, может передать эти средства на нужды нашей армии.

"Не надо рассказывать, что это невозможно сделать в соответствии с законодательством. Возможно, это полностью соответствует нашим с вами полномочиям. Все эти 120 тысяч я лично буду перечислять армии, о чем буду докладывать публично. И я призываю [...] всех следовать моему примеру", — призвал депутат.

Напомним, норма расходов на 2026 год на одного депутата составит 2,47 млн гривен. При этом в эту сумму не входят расходы на зарплату.

Кроме того, Гетманцев заявлял, что Правительство вернется к пересмотру бюджета в 2026 году. По его словам, нынешние расходы на оборону недостаточны.