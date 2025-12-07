Гетманцев объяснил, почему бюджет Украины на 2026 год нуждается в пересмотре

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев объяснил, что правительству придется вернуться к пересмотру бюджета в середине 2026 года. По его словам, нынешние расходы на оборону недостаточны.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

По словам Гетманцева, если говорить о том, что сейчас есть в бюджете за счет помощи партнеров, то ситуация достаточно сложная. Он сообщил, что несколько таких сложных эпизодов уже были с 2022 года.

"Это начало 2022 года и потом у нас было на рубеже 2023-2024 год такая ситуация, когда мы не имеем гарантированного обеспечения покрытия дефицита бюджета на следующий год, даже приняв бюджет. И, собственно, то, что расходы даже на армию в этом бюджете недостаточны, нам придется вернуться к пересмотру этого бюджета в середине года, так же, как мы делали в этом году", — говорит глава финансового комитета ВРУ.

Гетманцев отметил, что это также является следствием того, что происходит в Европейском Союзе.

Он отметил, что отказ Европейского центрального банка гарантировать репарационный кредит не означает, что других способов помощи нет. Глава финансового комитета сообщил, что Еврокомиссия уже прорабатывает два варианта финансирования:

использование остатков общеевропейского бюджета;

отдельный механизм, который базируется на доходах от замороженных российских активов.

По словам Гетманцева, европейские партнеры понимают сложность ситуации и поддерживают украинцев.

"Учитывая это, я убежден в том, что это решение удастся решить", — добавил он.

Напомним, Гетманцев прокомментировал, что депутаты решили увеличить себе выплаты. По его словам, подобные изменения являются абсолютно неуместными в условиях войны.

Кроме того, Гетманцев заявил, что не согласен со многими нормами, которые прописаны в бюджете. Он объяснил, что не так с пенсиями и прожиточным минимумом