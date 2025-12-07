Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кабмин вернется к пересмотру бюджета в 2026 году, — Гетманцев

Кабмин вернется к пересмотру бюджета в 2026 году, — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 14:46
Гетманцев объяснил, почему бюджет Украины на 2026 год нуждается в пересмотре
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев объяснил, что правительству придется вернуться к пересмотру бюджета в середине 2026 года. По его словам, нынешние расходы на оборону недостаточны.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Бюджет Украины

По словам Гетманцева, если говорить о том, что сейчас есть в бюджете за счет помощи партнеров, то ситуация достаточно сложная. Он сообщил, что несколько таких сложных эпизодов уже были с 2022 года.

"Это начало 2022 года и потом у нас было на рубеже 2023-2024 год такая ситуация, когда мы не имеем гарантированного обеспечения покрытия дефицита бюджета на следующий год, даже приняв бюджет. И, собственно, то, что расходы даже на армию в этом бюджете недостаточны, нам придется вернуться к пересмотру этого бюджета в середине года, так же, как мы делали в этом году", — говорит глава финансового комитета ВРУ.

Гетманцев отметил, что это также является следствием того, что происходит в Европейском Союзе.

Он отметил, что отказ Европейского центрального банка гарантировать репарационный кредит не означает, что других способов помощи нет. Глава финансового комитета сообщил, что Еврокомиссия уже прорабатывает два варианта финансирования:

  • использование остатков общеевропейского бюджета;
  • отдельный механизм, который базируется на доходах от замороженных российских активов.

По словам Гетманцева, европейские партнеры понимают сложность ситуации и поддерживают украинцев.

"Учитывая это, я убежден в том, что это решение удастся решить", — добавил он.

Напомним, Гетманцев прокомментировал, что депутаты решили увеличить себе выплаты. По его словам, подобные изменения являются абсолютно неуместными в условиях войны.

Кроме того, Гетманцев заявил, что не согласен со многими нормами, которые прописаны в бюджете. Он объяснил, что не так с пенсиями и прожиточным минимумом

госбюджет Европейский союз война Даниил Гетманцев Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации