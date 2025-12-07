Гетманцев пояснив, чому бюджет України 2026 потребує перегляду

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Очільник фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев пояснив, що уряду доведеться повернути до перегляду бюджету в середині 2026 року. За його словами, нинішні видатки на оборону недостатні.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

За словами Гетманцева, якщо говорити про те, що наразі є в бюджеті за рахунок допомоги партнерів, то ситуація достатньо складна. Він повідомив, що декілька таких складних епізодів вже були з 2022 року.

"Це початок 2022 року і потім у нас було на зламі 2023-2024 рік така ситуація, коли ми не маємо гарантованого забезпечення покриття дефіциту бюджету на наступний рік, навіть прийнявши бюджет. І, власне, те, що видатки навіть на армію в цьому бюджеті є недостатніми, нам доведеться повернутися до перегляду цього бюджету в середині року, так само, як ми робили цього року", — каже глава фінансового комітету ВРУ.

Гетманцев зауважив, що це також є наслідком того, що відбувається в Європейському Союзі.

Він зазначив, що відмова Європейського центрального банку гарантувати репараційний кредит не означає, що інших способів допомоги немає. Очільник фінансового комітету повідомив, що Єврокомісія вже опрацьовує два варіанти фінансування:

використання залишків загальноєвропейського бюджету;

окремий механізм, який базується на доходах від заморожених російських активів.

За словами Гетманцева, європейські партнери розуміють складність ситуації та підтримують українців.

"З огляду на це, я переконаний в тому, що це рішення вдасться вирішити", — додав він.

Нагадаємо, Гетманцев прокоментував, що депутати вирішили збільшити собі виплати. За його словами, подібні зміни є абсолютно недоречними в умовах війни.

Крім того, Гетманцев заявив, що не згоден з багатьма нормами, які прописані в бюджеті. Він пояснив, що не так із пенсіями і прожитковим мінімумом