Надбавки депутатам — Гетманцев закликав передати гроші на ЗСУ

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав депутатів передавати підвищені надбавки на потреби армії. За його словами, в нинішніх умовах збільшення виплат для народних обранців — недоречні.

Про це Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Надбавки для депутатів

Гетманцев заявив, що у нинішніх умовах надбавки для депутатів є недоречними. За його словами, кожен нардеп, який не погоджується з цієї нормою, може передати ці кошти на потреби нашої армії.

"Не треба розповідати, що це неможливо зробити відповідно до законодавства. Можливо, це повністю відповідає нашим з вами повноваженням. Всі ці 120 тисяч я особисто буду перераховувати армії, про що буду доповідати публічно. І я закликаю […] всіх слідувати моєму прикладу", — закликав депутат.

Нагадаємо, норма витрат на 2026 рік на одного депутата становитиме 2,47 млн гривень. Водночас до цієї суми не входять витрати на зарплату.

Крім того, Гетманцев заявляв, що Уряд повернеться до перегляду бюджету в 2026 році. За його словами, нинішні видатки на оборону недостатні.