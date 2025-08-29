Работа украинского парламента за шесть лет — Гетманцев оценил

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев оценил работу парламента за шесть лет. По его словам, задача не изменилась кардинально.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE в пятницу, 29 августа.

Работа украинского парламента за шесть лет

Гетманцев подчеркнул, что для него личным достижением является то, что он не изменил присяге. По его словам, власти достались самые сложные времена в истории страны.

"Если говорить о том, что удалось сделать моим комитетом за этот период — показать и людям и себе, что можно работать честно, не брать взятки, не проводить "шкурные" сделки, можно не манипулировать законом. Работать для общества. Это было очень сложно", — говорит он.

Гетманцев считает, что задачи в самом парламенте "изменились и не изменились". Приоритетом является достижение мира в Украине, что является самым сложным. По его словам, над этим вопросом должно быть больше работы и результатов.

"А также о евроинтеграции, где у нас есть очевидные достижения. Этот вопрос стоял и в 2019 году, и этот вопрос стоит сейчас. Здесь мы можем гордиться тем, что мы сделали огромные шаги в направлении евроинтеграции. Мы прошли скрининг и открываем переговоры о членстве. Это огромные достижения", — подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, он отметил верховенство права, а именно — антикоррупция и борьба с тенью. В то же время Гетманцев отметил, что впереди еще очень много работы, однако общество уже поняло:

вред тени;

уклонение от налогообложения;

прямую связь со взяточничеством.

"В нашем комитете произошло больше всего реформ. Вспомните фискализацию. Что тогда делалось на улицах? Но сейчас каждый гражданин имеет право на чек, и мы можем понимать, кто работает "вчерную", а кто "вбелую". Это говорит о том, что экономика легализуется. Я не буду говорить за всю власть, но то, что нам удалось получить в комитете — показать, что можно работать по закону, работать на пользу народа", — добавил он.

