Гетманцев оцінив роботу парламенту за шість років

Гетманцев оцінив роботу парламенту за шість років

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 21:10
Робота українського парламенту за шість років — Гетманцев оцінив
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оцінив роботу парламенту за шість років. За його словами, завдання не змінилося кардинально.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю Новини.LIVE у пʼятницю, 29 серпня.

Робота українського парламенту за шість років

Гетманцев наголосив, що для нього особистим досягненням є те, що він не зрадив присягу. За його словами, владі дісталися найскладніші часи в історії країни.

"Якщо говорити про те, що вдалося зробити моїм комітетом за цей період — показати і людям, і собі, що можна працювати чесно, не брати хабарі, не проводити "шкурні" правочки, можна не маніпулювати законом. Працювати для суспільства. Це було дуже складно", — каже він.

Гетманцев вважає, що завдання у самому парламенті "змінилися та не змінилися". Пріоритетом є досягнення миру в Україні, що є найскладнішим. За його словами, над цим питанням має бути більше роботи та результатів.

"А також про євроінтеграцію, де в нас є очевидні здобутки. Це питання стояло і у 2019 році, і це питання стоїть зараз. Тут ми можемо пишатися тим, що ми зробили величезні кроки у напрямку євроінтеграції. Ми пройшли скринінг і відкриваємо перемовини про членство. Це величезні здобутки", — наголосив Гетманцев.

Крім того, він наголосив на верховенстві права, а саме — антикорупція та боротьба з тінню. Водночас Гетманцев зауважив, що попереду ще дуже багато роботи, однак суспільство вже зрозуміло:

  • шкоду тіні;
  • ухилення від оподаткування;
  • прямий звʼязок з хабарництвом.

"У нашому комітеті відбулося найбільше реформ. Згадайте фіскалізацію. Що тоді робилося на вулицях? Але зараз кожен громадянин має право на чек, і ми можемо розуміти, хто працює "вчорну", а хто "вбілу". Це говорить про те, що економіка легалізується. Я не буду говорити за всю владу, але те, що нам вдалося здобути у комітеті — показати, що можна працювати за законом, працювати на користь народу", — додав він.

Нагадаємо, Гетманцев вважає, що Україна не повинна розвʼязувати кризу зайнятості за рахунок іноземців.

Раніше він заявив, що подрібнення компаній на численні ФОПи — це маніпуляція, яка позбавляє державу мільярдів гривень податкових надходжень.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
