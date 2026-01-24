Видео
Главная Новости дня Гетманцев оценил ход переговоров с РФ и назвал важные шаги

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 20:26
Переговоры в Абу-Даби — Гетманцев оценил встречу Украины, США и РФ
Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Ход переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби имеет несколько важных сигналов, которые позволяют говорить об осторожном оптимизме. Вместе с тем Украина должна оставаться субъектной и действовать исключительно в собственных интересах.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE и в своем Telegram.

Гетманцев высказался о переговорах с РФ

Руководитель комитета ВРУ назвал несколько факторов, которые, по его мнению, "вселяют надежду" относительно переговоров, проходящих в ОАЭ. Прежде всего речь идет о формате и составе участников.

"Несколько оснований, которые вселяют надежду на этот этап переговоров, который проходит в ОАЭ. Стиль переговоров. Закрытый характер переговоров. Без пиара, громких заявлений, за закрытыми дверями. Так как и должно быть в традиционной дипломатии", — отметил он.

Отдельно нардеп обратил внимание на привлечение новых участников переговорного процесса, в частности руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Переговорщики. Привлечение к переговорам новых сильных переговорщиков. Буданова и особенно Арахамию. Честно считаю его одним из лучших переговорщиков страны. И важно, что он искренне болеет за мир. Видели его блестящие результаты в Стамбуле. Знаю точно, он не потерял навыки и настрой", — подчеркнул Гетманцев.

В то же время он отметил, что общественный запрос на завершение войны является чрезвычайно высоким.

"Люди. Люди хотят мира. И люди искренне его хотят от нас. Поэтому должны — бесспорно, на лучших возможных условиях — но мира достичь", — сказал глава комитета.

Говоря о возможных договоренностях, Гетманцев предостерег от уступок, которые противоречат национальным интересам Украины. По его словам, государство не является слабой стороной в переговорах. При этом нардеп признал сложность будущих решений и необходимость исходить из реальных обстоятельств.

"Украина не является слабой стороной, которой можно что-то "подавать" как бонус или компромисс. Решения будут тяжелые. И мы не сможем выйти на границу 1991 года. Это очевидные вещи. Военными средствами сегодня или в рамках переговоров. Но то, что мы должны достичь мира — это в первую очередь в интересах нашей страны", — подчеркнул Гетманцев.

Он также подчеркнул, что именно ВСУ остаются фундаментом безопасности Европы, а восстановление разрушенной инфраструктуры должно осуществляться за счет международной помощи, поскольку это отвечает интересам европейских партнеров.

Отдельно Гетманцев акцентировал на важности сохранения поддержки со стороны США и лично президента Дональда Трампа.

"В дипломатии ключевым является не внешний жест, а результат. Поэтому страна должна делать все возможное, чтобы Соединенные Штаты и Трамп оставались на ее стороне. Даже если это требует подчеркнутой дипломатической вежливости — нужно делать это", — резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский озвучил главную тему трехсторонней встречи в Абу-Даби.

А также СМИ сообщают, что в ОАЭ провели двусторонние переговоры Украины и РФ.

переговоры Даниил Гетманцев Украина война в Украине мирные переговоры
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
