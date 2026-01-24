Переговори в Абу-Дабі — Гетманцев оцінив зустріч України, США і РФ

Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Перебіг переговорів між Україною, США та РФ у Абу-Дабі має декілька важливих сигналів, які дозволяють говорити про обережний оптимізм. Водночас Україна має залишатися суб'єктною та діяти виключно у власних інтересах.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE та у своєму Telegram.

Керівник комітету ВРУ назвав кілька чинників, які, на його думку, "вселяють надію" щодо переговорів, що тривають в ОАЕ. Перш за все йдеться про формат і склад учасників.

"Декілька підстав, які вселяють надію на цей етап перемовин, що триває в ОАЕ. Стиль перемовин. Закритий характер перемовин. Без піару, гучних заяв, за зачиненими дверима. Так як і має бути в традиційній дипломатії", — зазначив він.

Окремо нардеп звернув увагу на залучення нових учасників переговорного процесу, зокрема керівника ГУР МО Кирила Буданова та очільника фракції "Слуга Народу" Давида Арахамію.

"Перемовники. Залучення до перемовин нових сильних перемовників. Буданова і особливо Арахамію. Чесно вважаю його одним з найкращих перемовників країни. І важливо, що він щиро вболіває за мир. Бачили його блискучі результати в Стамбулі. Знаю точно, він не втратив навички і настрій", — підкреслив Гетманцев.

Водночас він наголосив, що суспільний запит на завершення війни є надзвичайно високим.

"Люди. Люди хочуть миру. І люди щиро його прагнуть від нас. Тому маємо — безперечно, на найкращих можливих умовах — але миру досягти", — сказав голова комітету.

Говорячи про можливі домовленості, Гетманцев застеріг від поступок, які суперечать національним інтересам України. За його словами, держава не є слабкою стороною у переговорах. При цьому нардеп визнав складність майбутніх рішень та необхідність виходити з реальних обставин.

"Україна не є слабкою стороною, якій можна щось "подавати" як бонус чи компроміс. Рішення будуть важкі. І ми не зможемо вийти на кордон 1991 року. Це очевидні речі. Військовими засобами сьогодні або в межах перемовин. Але те, що ми маємо досягнути миру — це в першу чергу в інтересах нашої країни", — наголосив Гетманцев.

Він також підкреслив, що саме ЗСУ залишаються фундаментом безпеки Європи, а відбудова зруйнованої інфраструктури має здійснюватися за рахунок міжнародної допомоги, оскільки це відповідає інтересам європейських партнерів.

Окремо Гетманцев акцентував на важливості збереження підтримки з боку США та особисто президента Дональда Трампа.

"У дипломатії ключовим є не зовнішній жест, а результат. Тому країна має робити все можливе, аби Сполучені Штати та Трамп залишалися на її боці. Навіть якщо це вимагає підкресленої дипломатичної ввічливості — потрібно робити це", — резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський озвучив головну тему тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

А також ЗМІ повідомляють, що в ОАЕ провели двосторонні переговори України та РФ.