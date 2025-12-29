Рада примет решение для завершения войны - Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Верховная Рада вскоре сможет принять "непопулярные, но нужные решения". Именно они будут полезны для прекращения войны.

Об этом написал народный депутат из партии "Слуга народа", председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram в понедельник, 29 декабря.

Пост Гетманцева. Фото: скриншот

Рада примет решение для завершения войны

По словам Гетманцева, многие спрашивают, способен ли парламент ратифицировать необходимые решения о мире.

"Думаю не все, но большинство ВРУ, убежден, осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечения ее будущего", — написал он.

Нардеп добавил, что именно поэтому существует возможность принять непопулярные, но нужные решения.

Напомним, что недавно Даниил Гетманцев раскритиковал идею проведения выборов во время войны.

А также Гетманцев раскрыл, что является настоящей и единственной гарантией устойчивого мира для Украины.