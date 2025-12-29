Видео
Главная Новости дня Гетманцев оценил готовность парламента к решениям по миру

Гетманцев оценил готовность парламента к решениям по миру

Дата публикации 29 декабря 2025 16:30
Рада примет решение для завершения войны - Гетманцев
Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Верховная Рада вскоре сможет принять "непопулярные, но нужные решения". Именно они будут полезны для прекращения войны.

Об этом написал народный депутат из партии "Слуга народа", председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram в понедельник, 29 декабря.

Рада примет решение для завершения войны

По словам Гетманцева, многие спрашивают, способен ли парламент ратифицировать необходимые решения о мире.

"Думаю не все, но большинство ВРУ, убежден, осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечения ее будущего", — написал он.

Нардеп добавил, что именно поэтому существует возможность принять непопулярные, но нужные решения.

Напомним, что недавно Даниил Гетманцев раскритиковал идею проведения выборов во время войны.

А также Гетманцев раскрыл, что является настоящей и единственной гарантией устойчивого мира для Украины.

Верховная Рада Даниил Гетманцев война в Украине парламент прекращение огня
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
