Україна
Гетманцев оцінив готовність парламенту до рішень щодо миру

Гетманцев оцінив готовність парламенту до рішень щодо миру

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 16:30
Ради ухвалить рішення задля завершення війни - Гетманцев
Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Верховна Рада невдовзі зможе ухвалити "непопулярні, але потрібні рішення". Саме вони будуть корисні для припинення війни.

Про це написав народний депутат із партії "Слуга народу", голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев у Telegram у понеділок, 29 грудня.

Гетманцев оцінив готовність парламенту до рішень щодо миру - фото 1
Пост Гетманцева. Фото: скриншот

Ради ухвалить рішення задля завершення війни

За словами Гетманцева, багато хто питає, чи здатний парламент ратифікувати необхідні рішення про мир.

"Думаю не всі, але більшість ВРУ, переконаний, усвідомлює свою відповідальність перед історією та народом у збереженні незалежності країни та забезпечення її майбутнього", — написав він.

Нардеп додав, що саме тому існує можливість прийняти непопулярні, але потрібні рішення.

Нагадаємо, що нещодавно Данило Гетманцев розкритикував ідею проведення виборів під час війни

А також Гетманцев розкрив, що є справжньою та єдиною гарантією сталого миру для України.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
