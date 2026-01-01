Видео
Главная Новости дня Гетманцев отметил связь соцполитики и детенизации

Гетманцев отметил связь соцполитики и детенизации

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 22:58
Социальная справедливость невозможна без детенизации экономики — заявление Гетманцева
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что социальная политика без детенизации является лицемерием. По его словам, налоги перестают быть "абстракцией", когда люди видят, куда именно идут эти деньги.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Социальная политика и детенизация

Гетманцев отметил, что занимается социальными вопросами, поскольку это неотрывно связано с детенизацией экономики.

По его словам, средства, которые потеряны из-за теневых схем и псевдо-ФЛП с крупными торговыми сетями должны направляться на поддержку украинцев. В частности, речь идет о семьях с детьми с инвалидностью, учителях, врачах и младшем медицинском персонале.

"И мы не понимаем, что эта социалка, о которой так все говорят, у нас очень много депутатов, которые одновременно защищают "сладкие правочки", которые дают льготы импортерам электрокаров, табачникам, кому-то еще, и одновременно требуют поднятия заработной платы военным. Это фарисейство, это лицемерие. Меня это раздражает лично, даже как человека, а я считаю, что мы должны решать вопрос детенизации в тесной связи с социальной сферой", — говорит Гетманцев.

По его мнению, детенизация и социальная справедливость должны идти вместе, особенно во время войны.

Напомним, Гетманцев поделился, чем ему запомнился 2025 год. В частности, он отметил изменения в отношении к теневой экономике.

Также глава финансового комитета Рады назвал одно из самых слабых звеньев экономики Украины.

украинцы налоги Даниил Гетманцев Украина экономика социалка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
