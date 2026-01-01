Видео
Гетманцев назвал главный итог года в финансовой сфере

Гетманцев назвал главный итог года в финансовой сфере

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 19:07
Детинизация, зарплаты и бюджет — Гетманцев обозначил главные изменения в экономике 2025
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев рассказал, что 2025 год для него запомнился не отдельными решениями, а мировоззренческими изменениями в финансовой сфере. В частности, речь идет о переломе в отношении к теневой экономике.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Изменения в финансовой сфере Украины

Гетманцев отметил, что 2025 год был тяжелым годом.

"Если говорить о чем-то том, что реально удалось достичь не на уровне каких-то конкретных решений, а на уровне, скажем, таких мировоззренческих вещей, мне кажется, что мне и команде удалось в конце концов переломить это отношение к верховенству права в финансовой сфере, к детенизации, которое сегодня является трендом нашего общества, нашего бизнеса", — говорит он.

По его словам, на сегодня "белый" бизнес открыто требует от государства детенизацию, а "черный" — начал прятаться. По мнению Гетманцева, этот перелом является принципиальным.

"И второе, что поняли наконец люди, возможно еще не до конца, но я делаю все, чтобы поняли это до конца, это взаимосвязь между детенизацией, между равными условиями хозяйствования, между теми деньгами, которые мы должны собрать и до сих пор еще не собираем, потому что до сих пор еще у нас триллион в тени, и заработными платами учителей, заработными платами врачей, заработными платами воспитателей детских садов и пенсиями, которые люди получают, ну на самом деле в очень-очень-очень низком уровне", — подчеркнул глава финансового комитета Рады.

Он считает, что люди начинают понимать, что решение этого вопроса в руках у нас. Украинцы должны самостоятельно осознать и ввести в жизнь равенство в уплате налогов.

Напомним, Гетманцев заявил, что одним из самых сложных звеньев экономики Украины остается фондовый рынок.

Также глава финансового комитета рассказал, что каналы контрабанды сигарет продолжают работать.

налоги Даниил Гетманцев Украина экономика финансы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
