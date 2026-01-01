Детинизация, зарплаты и бюджет — Гетманцев обозначил главные изменения в экономике 2025

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев рассказал, что 2025 год для него запомнился не отдельными решениями, а мировоззренческими изменениями в финансовой сфере. В частности, речь идет о переломе в отношении к теневой экономике.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Изменения в финансовой сфере Украины

Гетманцев отметил, что 2025 год был тяжелым годом.

"Если говорить о чем-то том, что реально удалось достичь не на уровне каких-то конкретных решений, а на уровне, скажем, таких мировоззренческих вещей, мне кажется, что мне и команде удалось в конце концов переломить это отношение к верховенству права в финансовой сфере, к детенизации, которое сегодня является трендом нашего общества, нашего бизнеса", — говорит он.

По его словам, на сегодня "белый" бизнес открыто требует от государства детенизацию, а "черный" — начал прятаться. По мнению Гетманцева, этот перелом является принципиальным.

"И второе, что поняли наконец люди, возможно еще не до конца, но я делаю все, чтобы поняли это до конца, это взаимосвязь между детенизацией, между равными условиями хозяйствования, между теми деньгами, которые мы должны собрать и до сих пор еще не собираем, потому что до сих пор еще у нас триллион в тени, и заработными платами учителей, заработными платами врачей, заработными платами воспитателей детских садов и пенсиями, которые люди получают, ну на самом деле в очень-очень-очень низком уровне", — подчеркнул глава финансового комитета Рады.

Он считает, что люди начинают понимать, что решение этого вопроса в руках у нас. Украинцы должны самостоятельно осознать и ввести в жизнь равенство в уплате налогов.

