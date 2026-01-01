Детінізація, зарплати та бюджет — Гетманцев окреслив головні зміни в економіці 2025

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев розповів, що 2025 рік для нього запамʼятався не окремими рішеннями, а світоглядними змінами у фінансовій сфері. Зокрема, йдеться про злам у ставленні до тіньової економіки.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Зміни у фінансовій сфері України

Гетманцев зауважив, що 2025 був важким роком.

"Якщо говорити про щось те, що реально вдалося досягти не на рівні якихось конкретних рішень, а на рівні, скажімо, таких світоглядних речей, мені здається, що мені і команді вдалося врешті переломити це ставлення до верховенства права в фінансовій сфері, до детінізації, яке на сьогодні є трендом нашого суспільства, нашого бізнесу", — каже він.

За його словами, на сьогодні "білий" бізнес відкрито вимагає від держави детінізацію, а "чорний" — почав ховатися. На думку Гетманцева, цей злам є принциповим.

"І друге, що зрозуміли врешті люди, можливо ще не до кінця, але я роблю все, щоб зрозуміли це до кінця, це взаємозвʼязок між детінізацією, між рівними умовами господарювання, між тими грошима, які ми повинні зібрати і досі ще не збираємо, бо досі ще в нас трильйон в тіні, і заробітними платами вчителів, заробітними платами лікарів, заробітними платами вихователів дитячих садків і пенсіями, які люди отримують, ну насправді в дуже-дуже-дуже низькому рівні", — наголосив голова фінансового комітету Ради.

Він вважає, що люди починають розуміти, що розвʼязання цього питання в руках у нас. Українці повинні самостійно усвідомити та запровадити в життя рівність в сплаті податків.

Нагадаємо, Гетманцев заявив, що однією з найбільших складних ланок економіки України залишається фондовий ринок.

Також очільник фінансового комітету розповів, що канали контрабанди цигарок продовжують працювати.