Головна Новини дня До України продовжують завозити контрафактні цигарки з Білорусі

До України продовжують завозити контрафактні цигарки з Білорусі

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 14:15
До України завозять контрабанду з Білорусі під час війни — Гетманцев
Контрабанда з Білорусі. Фото: Львівська митниця

Попри повномасштабну війну, канали контрабанди тютюнових виробів в Україну продовжують працювати. Нелегальні сигарети білоруського походження й досі завозять через кордон і продають у прикордонних регіонах.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Контрабандисти продовжують завозити тютюн з Білорусі

Як розповів Гетманцев, контрафактні цигарки виготовляють у Білорусі, після чого нелегально переправляють в Україну через болота та поля.

"У нас достатньо воїнізований кордон з Білоруссю, але ці контрабандисти через болота та поля все одно під час війни постачають ці цигарки та продають їх на Волині", — сказав голова комітету.

Він підкреслив, що ці схеми діють і сьогодні, незважаючи на воєнний стан. Саме тому, за словами депутата, держава змушена продовжувати реформу митної служби.

"Корупція та ухилення від оподаткування не може здійснюватися автономно. Завжди тут задіяні ті, хто на це закриває очі — правоохоронці і митники. Тому ми реформуємо митну службу", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев розповів, чому Україна не може повторити модель Сінгапуру.

А також стало відомо, які посилки неможливо отримати з-за кордону і які загрожують штрафи.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
