Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украину продолжают завозить контрафактные сигареты из Беларуси

В Украину продолжают завозить контрафактные сигареты из Беларуси

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 14:15
В Украину завозят контрабанду из Беларуси во время войны - Гетманцев
Контрабанда из Беларуси. Фото: Львовская таможня

Несмотря на полномасштабную войну, каналы контрабанды табачных изделий в Украину продолжают работать. Нелегальные сигареты белорусского происхождения до сих пор завозят через границу и продают в приграничных регионах.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Контрабандисты продолжают завозить табак из Беларуси

Как рассказал Гетманцев, контрафактные сигареты изготавливают в Беларуси, после чего нелегально переправляют в Украину через болота и поля.

"У нас достаточно военизированная граница с Беларусью, но эти контрабандисты через болота и поля все равно во время войны поставляют эти сигареты и продают их на Волыни", — сказал председатель комитета.

Он подчеркнул, что эти схемы действуют и сегодня, несмотря на военное положение. Именно поэтому, по словам депутата, государство вынуждено продолжать реформу таможенной службы.

"Коррупция и уклонение от налогообложения не может осуществляться автономно. Всегда здесь задействованы те, кто на это закрывает глаза — правоохранители и таможенники. Поэтому мы реформируем таможенную службу", — сказал Гетманцев.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев рассказал, почему Украина не может повторить модель Сингапура.

А также стало известно, какие посылки невозможно получить из-за границы и какие грозят штрафы.

граница контрабанда сигареты Даниил Гетманцев Беларусь
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации