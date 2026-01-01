В Украину завозят контрабанду из Беларуси во время войны - Гетманцев

Контрабанда из Беларуси. Фото: Львовская таможня

Несмотря на полномасштабную войну, каналы контрабанды табачных изделий в Украину продолжают работать. Нелегальные сигареты белорусского происхождения до сих пор завозят через границу и продают в приграничных регионах.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Контрабандисты продолжают завозить табак из Беларуси

Как рассказал Гетманцев, контрафактные сигареты изготавливают в Беларуси, после чего нелегально переправляют в Украину через болота и поля.

"У нас достаточно военизированная граница с Беларусью, но эти контрабандисты через болота и поля все равно во время войны поставляют эти сигареты и продают их на Волыни", — сказал председатель комитета.

Он подчеркнул, что эти схемы действуют и сегодня, несмотря на военное положение. Именно поэтому, по словам депутата, государство вынуждено продолжать реформу таможенной службы.

"Коррупция и уклонение от налогообложения не может осуществляться автономно. Всегда здесь задействованы те, кто на это закрывает глаза — правоохранители и таможенники. Поэтому мы реформируем таможенную службу", — сказал Гетманцев.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев рассказал, почему Украина не может повторить модель Сингапура.

А также стало известно, какие посылки невозможно получить из-за границы и какие грозят штрафы.