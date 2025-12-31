Видео
Гетманцев объяснил, почему модель Сингапура не для Украины

Гетманцев объяснил, почему модель Сингапура не для Украины

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 21:33
Гетманцев заявил, что Сингапур не может быть моделью для Украины
Даниил Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Сингапур не может быть прямым примером для Украины. Причиной является то, что украинцы ориентирована на демократические ценности.

Об этом Гетманцев сообщил в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Сингапурский путь

Сингапурский путь

На вопрос журналистки Насти Рейн о том, что у Гетманцева есть книга Ли Куан Ю, он ответил, что да, действительно есть — но он не может сказать, что это самая любимая его книга. Причиной является то, что сингапурское чудо не может быть образцом для Украины.

Сингапур нельзя использовать как кальку для Украины, потому что это город-государство. Его, скорее, можно рассматривать как исключение из общего правила, хотя определенные подходы, безусловно, могут быть применены в Украине, считает Гетманцев.

"Если сказать нашим людям, какие методы применял этот лидер для того, чтобы вводить реформы, и, собственно, какой была сущность этой сингапурской формы правления, то, наверное, это не всем понравится", — отметил Председатель финансового комитета ВРУ.

На самом деле, авторитаризм, который присущ Сингапуру в момент его роста — вряд ли "зайдет" украинцам, считает он. Поэтому, здесь Украина должна искать свой путь — бесспорно, используя те наработки, которые есть за рубежом и в экономической истории мира. А примеры Сингапура, Арабских Эмиратов, Катара и сверхбогатых оффшорных зон — это не наш путь вообще.

"Но, тем не менее, надо учитывать то, что мы большая страна, мы страна, которая тяготеет к европейской цивилизации, для которой европейский путь является сегодня приоритетом номер один. И евроинтеграция - это то, что хотят преимущественно все наши люди", — добавил Гетманцев.

Напомним, что Гетманцев рассказал о вероятных выборах президента. Также он сообщил контрабанду, которую украинцы завозят из Беларуси.

Ранее мы также информировали, что Гетманцев заявил, что ВР вскоре может принять непопулярные решения. Они будут нужны для прекращения войны.

Даниил Гетманцев Украина ОАЭ Сингапур Катар
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
