Гетманцев заявив, що Сінгапур не може бути моделлю для України

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Сінгапур не може бути прямим прикладом для України. Причиною є те, що українці орієнтована на демократичні цінності.

Про це Гетманцев повідомив в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Сінгапурський шлях

На запитання журналістки Насті Рейн про те, що у Гетманцева є книга Лі Куан Ю, він відповів, що так, дійсно є — але він не може сказати, що це найулюбленіша його книга. Причиною є те, що сінгапурське диво не може бути зразком для України.

Сингапур не можна використати як кальку для України, бо це місто-держава. Його, скоріше, можна розглядати виключення із загального правила, хоча певні підходи, безперечно, можуть бути застосовані в Україні, вважає Гетманцев.

"Якщо сказати нашим людям, які методи застосовував цей лідер для того, аби запроваджувати реформи, і, власне, якою була сутність цієї сингапурської форми правління, то, напевно, це не всім сподобається", — зазначив Голова фінансового комітету ВРУ.

Насправді, авторитаризм, який притаманний Сінгапуру в момент його зростання — навряд чи "зайде" українцям, вважає він. Тому, тут Україна має шукати свій шлях — безперечно, використовуючи ті напрацювання, які є за кордоном та в економічній історії світу. А ариклади Сінгапура, Арабських Емиратів, Катару і надбагатих офшорних зон — це не наш шлях взагалі.

"Але, тим не менш, треба зважати на те, що ми велика країна, ми країна, яка тяжіє до європейської цивілізації, для якої європейський путь є на сьогодні пріоритетом номер один. І євроінтеграція — це те, що хочуть переважно всі наші люди", — додав Гетманцев.

