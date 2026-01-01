Відео
Головна Новини дня Гетманцев наголосив на зв’язку соцполітики та детінізації

Гетманцев наголосив на зв’язку соцполітики та детінізації

Дата публікації: 1 січня 2026 22:58
Соціальна справедливість неможлива без детінізації економіки — заява Гетманцева
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев заявив, що соціальна політика без детінізації є лицемірством. За його словами, податки перестають бути "абстракцією", коли люди бачать, куди саме йдуть ці гроші.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Соціальна політика та детінізація

Гетманцев зазначив, що займається соціальними питаннями, оскільки це невідривно повʼязано з детінізацією економіки.

За його словами, кошти, які втрачено через тіньові схеми та псевдо-ФОПів із великими торговельними мережами повинні спрямовуватися на підтримку українців. Зокрема, йдеться про сімʼї з дітьми з інвалідністю, вчителів, лікарів та молодшого медичного персоналу.

"І ми не розуміємо, що оця соціалка, про яку так всі говорять, в нас дуже багато депутатів, які одночасно захищають "солодкі правочки", які дають пільги імпортерам електрокарів, тютюнщикам, комусь ще, і одночасно вимагають підняття заробітної плати військовим. Це фарисейство, це лицемірство. Мене це дратує особисто, навіть як людину, а я вважаю, що ми маємо вирішувати питання детінізації у тісному звʼязку з соціальною сферою", — каже Гетманцев.

На його думку, детінізація і соціальна справедливість мають іти разом, особливо під час війни.

Нагадаємо, Гетманцев поділився, чим йому запамʼятався 2025 рік. Зокрема, він наголосив на змінах у ставленні до тіньової економіки.

Також глава фінансового комітету Ради назвав одну з найбільших слабких ланок економіки України.

Аркадій Пастула
