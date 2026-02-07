Гетманцев объяснил, благодаря кому улучшился переговорный процесс

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему улучшилось качество переговорного процесса. По его словам, этого удалось достичь благодаря Кириллу Буданову и Давиду Арахамии.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE в пятницу, 6 февраля.

Реклама

Читайте также:

Улучшение переговорного процесса

"На самом деле я хочу поблагодарить Арахамию и Буданова за то, что мне кажется, что на сегодня действительно началась работа в группах. То есть, реальная работа по установлению тех или иных мирных условий. И, собственно, мы имеем другое качество этого процесса", — отметил Гетманцев.

По его словам, нет громких политических заявлений и медийности, а есть четкая работа. Он отметил, что сейчас точно процесс идет, однако чуда пока не произошло. В то же время обсуждаются конкретные механизмы прекращения огня и обмен пленными.

"Да, есть еще вопросы, которые надо дожать, дожать в том числе с привлечением Соединенных Штатов Америки, потому что без них вряд ли можно дожать агрессора. Но то, что однозначно положительно, что работа, реальная работа идет", — заявил глава финансового комитета Рады.

Гетманцев отметил, что есть тревожный сигнал от российской стороны — если раньше речь шла о контроле над Донбассом, то теперь противник требует юридического закрепления оккупации.

"Это изменение требований в процессе переговоров является очень неприятным сигналом, который свидетельствует о том, что они пытаются все затянуть", — говорит он.

Напомним, 7 февраля Президент Владимир Зеленский встретится с украинской делегацией, чтобы обсудить наиболее чувствительные аспекты переговоров.

Ранее нардеп Юрий Камельчук положительно оценил активное участие Буданова в переговорах.